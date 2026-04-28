La Muestra de Teatro Amateur de Avilés celebra su XX edición con once representaciones gratuitas

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AVILÉS, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Teatro Amateur de Avilés alcanzará este año su vigésima edición con un programa que incluye once propuestas escénicas y una gala de clausura. Las funciones, organizadas por la concejalía de Cultura a través de la Fundación Municipal de Cultura y con la colaboración de Feteas, se desarrollarán en el Auditorio del Centro Sociocultural de Los Canapés entre los meses de mayo y noviembre.

Según informó este martes el Ayuntamiento de Avilés, todas las representaciones tendrán lugar a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo. El calendario se dividirá en dos bloques: un primer periodo durante los meses de mayo y junio, y un segundo ciclo tras el paréntesis estival, en octubre y noviembre.

La compañía local Teatro Santa Bárbara, de Llaranes, será la encargada de abrir el telón el próximo lunes, 4 de mayo, con la obra El Camín de Santiago. A esta primera función le seguirán otras compañías habituales de la escena aficionada asturiana que ofrecerán textos que combinan el humor, los clásicos y la crítica social.

COMPAÑÍA DE INTERCAMBIO

En esta vigésima edición, la muestra contará con la participación de diez grupos procedentes de Asturias y una compañía de intercambio invitada. En esta ocasión, será la formación gallega Noite de Bohemia la encargada de representar la obra El perro del hortelano, de Lope de Vega, el sábado 21 de noviembre.

El programa de la primera fase incluirá las actuaciones de San Félix de Valdesoto (11 de mayo), Teatro Rosario Trabanco (25 de mayo), Teatro Padre Coll (1 de junio), Teatro Kumen (8 de junio) y Teatro Carbayón (15 de junio). Tras el verano, la actividad se retomará el 19 de octubre con Teatro El Hórreo, seguido de las compañías Baluarte, Selena y la Compañía Asturiana de Comedias.

La muestra culminará el lunes 30 de noviembre con la tradicional Gala Fin de Muestra, que servirá de cierre a la programación.