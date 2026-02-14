El MUJA aborda el impacto de los meteoritos en los dinosaurios este sábado en las II Jornadas AstronoMUJA

Archivo - MUJA. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Jurásico de Asturias celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con las II Jornadas de divulgación científica AstronoMUJA, en colaboración con Allande Stars, y actividades para todos los públicos este fin de semana.

El MUJA es un equipamiento dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, gestionado por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado.

En el marco de las Jornadas AstronoMUJA, el Museo acoge este sábado a las 16.30 horas, el taller-ponencia 'Los meteoritos impactan en el mundo de los dinosaurios', en el que se conectará la astrofísica y el estudio de los dinosaurios a través de las explicaciones de la doctora e investigadora del MUJA, Laura Piñuela, que se centrará en el impacto de Yucatán y sus consecuencias en los diferentes ecosistemas.

Además, los doctores Laura Hermosa y Xuan González, hablarán de los llamados "cuerpos menores" del Sistema Solar, la incidencia de los meteoritos en nuestro planeta y cuáles son las últimas misiones espaciales sobre defensa planetaria. Esta actividad tiene una parte práctica, en la que el público creará sus propios cráteres haciendo colisionar diferentes tipos de proyectiles.

Durante la jornada también habrá una observación guiada del cielo nocturno a partir de las 20.00 horas, con las plazas ya completas, en la que se realizará un recorrido por estrellas, planetas, galaxias y otros cuerpos celestes.

Las Jornadas AstronoMUJA incluyen además una actividad de Observación solar y taller de eclipses este domingo, a las 11.30 horas, una ocasión única para prepararse para el eclipse solar total que se podrá ver desde Asturias y otras comunidades autónomas al final de la tarde del 12 de agosto de este año.