El MUJA muestra la relación de astrofísica y dinosaurios en las 'II Jornadas AstronoMUJA'

Cartel de las jornadas 'AstronoMUJA'. - ALLANDE STARS

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) celebrará los días 14 y 15 de febrero la II edición de las Jornadas de divulgación científica 'AstronoMUJA', centradas en la conexión entre astrofísica y paleontología. El encuentro se organiza en colaboración con Allande Stars y se enmarca en las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero.

El programa incluye actividades en las que el público explorará las relaciones que conectan la astrofísica con el estudio de los dinosaurios.

Las jornadas ofrecerán una observación guiada del cielo de invierno para descubrir constelaciones y aprender a reconocerlas a simple vista. También se podrá observar, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, el planeta Júpiter y algunos de sus satélites.

Otra de las actividades estará dedicada a preparar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, el primero visible como total desde buena parte de la península Ibérica en más de un siglo. Los asistentes recibirán información sobre cómo observarlo de forma segura y se les entregarán gafas de eclipses homologadas.

Las inscripciones para AstronoMUJA ya se han abierto y pueden realizarse a través de la web de Allande Stars. Los precios de las distintas actividades oscilan entre los 18 euros de la ponencia y taller sobre los meteoritos y el mundo de los dinosaurios o los 29 euros de la observación guiada del cielo nocturno.