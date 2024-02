Una mujer denuncia a la novia de su exmarido por amenazar con un cuchillo a su hija de 12 años

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, vecina del municipio asturiano de Villaviciosa, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por una presunta amenaza que recibió su hija de 12 años por parte de la actual novia de su exmarido. Las diligencias de investigación se están instruyendo desde que la mujer formalizó la denuncia, el pasado 1 de enero. Está previsto que la pequeña participe en una videoconferencia desde Asturias con un juzgado de León, dado que los hechos se habrían producido en el municipio de Gordoncillo.

Según consta en el atestado, la niña estaría en casa de su padre, en Gordoncillo, el pasado día 24 de diciembre. Fue entonces cuando la actual novia del hombre habría amenazado a la pequeña con un cuchillo dirigiéndose hacia ella, hasta el punto que el padre habría tenido que interponerse.

Varios días después de los hechos, cuando la niña ya volvió a la casa de su madre en Asturias, el 31 de diciembre, la pequeña habría contado a su madre lo que había ocurrido. En vista de la gravedad de los hechos, la mujer acudió a primera hora de la mañana del día 1 de enero a presentar la denuncia, en calidad de representante, por un delito de amenazas.

A preguntas de Europa Press sobre la situación, la madre de la niña, E.R., ha lamentado que las diligencias no se hayan producido de forma más ágil, dada la gravedad de la denuncia. Reconoce sentirse "desesperada". Ha explicado que la pequeña está sufriendo las consecuencias de lo ocurrido y que, no solo ella, sino también sus hermanos "tienen miedo" y requieren atención especial. E. R. ha añadido que ya ha denunciado en el pasado a su marido por maltratos y amenazas. Sin embargo, el juez no apreció suficientes evidencias para condenarlo. Ha explicado que ella llegó a ser incluida en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén),

Cree que su hija no contó antes lo ocurrido porque "no se sentía a salvo" en el domicilio del padre y esperó a estar con ella, ya segura, para explicarle lo que había pasado. Se siente además sola en todo el procedimiento y sin el amparo de las instituciones. "¿Qué más tiene que pasar?", pregunta a jueces y autoridades. "Solo quiero que mis hijos y yo vivamos sin miedo", ha añadido E.R., quien teme además que su exmarido esté incluso usando a los niños para hacerle daño a ella.