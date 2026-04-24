Una mujer y dos menores, heridos en Navia al chocar su coche contra un árbol

Accidente de tráfico en Navia. - SEPA

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y dos menores de edad han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido en Cabanella, Navia. Los tres han sido trasladados al Hospital de Jarrio con pronóstico reservado después de que el vehículo en el que viajaban chocara contra un árbol.

Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han acudido al accidente, del que se recibió el aviso a las 16.53 horas. En la llamada al 112 de Asturias se indicó que un coche había colisionado contra un árbol. Los bomberos excarcelaron a la conductora abatiendo los asientos y, tras inmovilizarla con el collarín, la sacaron con la tabla de rescate.

El servicio de ambulancias (SAMU) activó la UVI Móvil de Jarrio y al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Navia. Los heridos fueron evacuados al Hospital de Jarrio. Los bomberos llegaron a base a las 18.24 horas.