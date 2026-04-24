Carlos Alcaraz se da de baja de Roland Garros

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz anunció este viernes que no defenderá su título en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada que empieza el 18 de mayo, debido a la lesión que sufrió en la muñeca derecha hace diez días en el torneo ATP de Barcelona.

El número dos del mundo se hizo daño durante su primer partido en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y tras darse de baja en este torneo y en el Mutua Madrid Open, ha decidido ser "cauto" y no jugar tampoco ni el Masters 1000 de Roma ni el 'grande' parisino, donde ha ganado en los dos últimos años.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", escribió dando la mala noticia el de El Palmar en sus redes sociales.

La preocupación de Alcaraz había ido de menos a más hasta confirmarse el peor parte. El murciano llegó a Barcelona después de perder la final del Masters 1000 de Montecarlo y tuvo un debut sufrido en la Ciudad Condal, donde reconoció ciertas molestias. "Nada nuevo", dijo entonces, pero al día siguiente se bajó del torneo y, dos días después, también renunció al Mutua Madrid Open.

El campeón de siete 'grandes' tenía como crucial la prueba de este viernes, reconociendo que la lesión era más seria de lo esperado. Alcaraz dijo adiós al resto de la gira europea sobre tierra, los torneos de Roma y Roland Garros que defendía como vigente campeón. El español había ganado los dos últimos años en París y se perderá su primer 'Grand Slam' desde Australia 2023.

Por otro lado, el de El Palmar cederá terreno a priori en su lucha por el número uno con el italiano Jannik Sinner, quien queda como gran favorito en el futuro inmediato del calendario, a la espera además de que Alcaraz vea mejoría en su lesión y pueda dar fecha a un regreso que de momento dejó muy en el aire, siendo Wimbledon su próximo objetivo.