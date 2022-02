Las mujeres superan en número a los hombres en la plantilla municipal, aunque se mantiene la brecha salarial

Constituida la mesa negociadora de la Comisión de Igualdad

GIJÓN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, ha apuntado este miércoles que hasta 2019 era mayor el número de hombres en la plantilla municipal, pero a partir de ahí las mujeres les ha superado, llegando a ser de en torno al 54 por ciento.

No obstante, ha incidido en que no por ser cuantitativamente mayor la presencia de mujeres, no implica que tengan mejores condiciones. De hecho, una de las prioridades, y también un compromiso, del Gobierno local es reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres entre su personal.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión para la constitución de la Comisión Negociadora de Igualdad en el Ayuntamiento de Gijón.

Avello ha explicado que la brecha salarial va en buena parte relacionada con los complementos que se perciben, por ejemplo de peligrosidad, en departamentos como la Policía Local, donde hay menos mujeres, o en Bomberos, donde recientemente se han sumado dos mujeres a la que ya había, pasando a ser tres.

En cuanto a la reunión de hoy, ha apuntado que desde 2013 se creó la Comisión de Igualdad, pero cambió en 2020 la normativa y la transforma en comisión negociadora. Esta nueva comisión elaborará un diagnóstico de cara al diseño de medidas que configurarán el nuevo plan de igualdad.

Unido a todo ello, ha destacado que las empresas municipales Emulsa ha logrado recuperar la marca asturiana para la igualdad, al igual que Emtusa, del que se ha valorado, según ella, la inclusión de más mujeres en una empresa que tradicionalmente ha estado masculinizada.

Asimismo, ha apuntado que esta Comisión, como novedad, está compuesta por 26 personas, 13 por la parte social y 13 por el Ayuntamiento. Avello ha indicado que se respeta la representatividad de sindicatos en la organización del Ayuntamiento.