Multas por velocidad en Asturias: La DGT controla 14.699 vehículos y sanciona a 514 en una semana

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha llevado a cabo entre los días 4 y 10 de este mes de agosto una nueva campaña de vigilancia y control centrada en la velocidad durante la cual, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias establecieron 35 puntos de control de velocidad para controlar un total de 14.699 vehículos.

Del total de vehículos controlados, 514 conductores (el 3,5%) fueron denunciados por circular a una velocidad superior a la permitida, un porcentaje inferior al registrado en la última campaña realizada en el mes de abril, cuando fue del 4,85%.

Atendiendo al tipo de vía, más de la mitad de las denuncias formuladas, el 60,3% (310), fueron a conductores que circulaban por autopistas y autovías, mientras que el 39,7% (204) se formularon a conductores que lo hacían por carreteras convencionales.

En el ámbito penal, ninguno de los conductores denunciados incurrió en un delito contra la seguridad vial por exceder en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía, tal y como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal. A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías locales realizaron en su ámbito de competencia.