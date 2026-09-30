Multiverse Computing, camino de convertirse en empresa "unicornio" en Defensa, no descarta su expansión en Asturias

El responsable de defensa en la empresa Multiverse Computing, Alberto Reguera, participa en el Defence & Tech Summit Gijón, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable de defensa en la empresa Multiverse Computing, Alberto Reguera, ha señalado este miércoles, en Gijón, que no descartan expandir su negocio a Asturias.

Reguera ha apuntado que la empresa se fundó en San Sebastián y tiene ahora mismo oficinas en Madrid, en Barcelona y Zaragoza. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en el Defence & Tech Summit Gijón, que se celebra en este día y el jueves en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

En cuanto al evento en Gijón, ha considerado que es una forma de traccionar el corredor Norte, de hacer ecosistema, que es "muy relevante", así como de descubrir potenciales colaboradores y buscar compañeros de viaje, según él.

La idea, según Reguera, es seguir creciendo. En este sentido, ha indicado que llevan una tendencia "muy fuerte" de crecimiento, a lo que ha señalado que se precisa de identificar un proyecto que necesite de talento para poder ubicarse en Asturias.

Por otra parte, ha remarcado que es un "convencido absoluto" de la potencia tractora de las pymes del sector. A este respecto, ha indicado que el cambio geopolítico del mundo, y que afecta en Europa, requiere, sobre todo, de innovación, y también de que el ecosistema de pymes y de startups en Europa y en España siga evolucionando "y de una manera mucho más rápida", ha resaltado.

Ha ahondado, en este caso, en que las empresas tractoras tienen unos retos brutales en cuanto a industrialización que difícilmente van a poder alcanzar la innovación necesaria afrontando solas el reto de innovación, a lo que ha sostenido que necesitan de las pymes.

Para Reguera, Estados Unidos es un gran ejemplo, al respecto. Ha incidido, además, en que en España no hay un mercado de capitales pero sí otras cosas buenas que se están utilizando.

Acerca de su empresa, ha explicado que nació en la computación cuántica y, a día de hoy, ha evolucionado su tecnología "para reducir los tamaños de Inteligencia Artificial de los que todos hablamos, que son de billones de parámetros enormes, gigantescos y que requieren mucha energía y mucho hardware para funcionar, y que lo reducimos a menos del 20% de su tamaño".

Eso, según él, reduce enormemente el consumo de energía y necesidad de hardware y, en defensa, se traduce en que lo puedes llevar a drones, a la mochila de un soldado, a un ordenador portátil y demás modelos muy potentes que, de otra manera, no podrías hacer funcionar.

Respecto al apoyo de la Administración, ha destacado que, tanto el Gobierno vasco como el estatal les ha apoyado. Sin ello, a su juicio, Multiverse no estaría donde está. Incluso ha mostrado su confianza en que, en un mes, puedan confirmar el ser empresa "unicornio en España y en Europa". "Nos sentimos apoyados y acompañados y es totalmente necesario y muy importante", ha indicado Reguera.