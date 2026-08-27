MUMI y LABoral sellan acuerdo para proyectos conjuntos en Asturias

De izquierda a derecha, la directora del MUMI, Cristina Cantero; la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, y la directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Semíramis González. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, ha presidido este jueves la firma del protocolo de colaboración entre el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI) y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

El objetivo es crear un nuevo marco de trabajo conjunto que permitirá desarrollar proyectos y compartir conocimientos y experiencias entre ambos equipamientos, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Gutiérrez ha puesto en valor desde El Entrego este acuerdo junto a las directoras del MUMI, Cristina Cantero, y de LABoral, Semíramis González.

El instrumento de colaboración establece las bases para trabajar de manera conjunta en ámbitos como la ciencia, la industria, la minería, la tecnología, la creación contemporánea y la mediación cultural.

A partir de este marco, el MUMI y LABoral sumarán su experiencia y conocimiento para desarrollar iniciativas de interés común. La colaboración incluye el intercambio de buenas prácticas y la organización conjunta de actividades culturales, educativas y de investigación, abriendo así nuevas posibilidades de trabajo entre los dos centros.

Dentro de la trayectoria del LABoral, como centro de reflexión y creación, la minería ya fue objeto de algunas producciones como La mina y su sonido o Aprendimos de las cuencas. También trató esta temática la artista María Alcaide durante su residencia en este espacio.

El acuerdo prevé también el desarrollo de proyectos expositivos, programas públicos e iniciativas de mediación cultural, así como la posibilidad de colaborar en convocatorias, programas y redes de ámbito autonómico, nacional e internacional.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de tres años y podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes. La firma consolida así la colaboración entre dos equipamientos culturales de referencia en Asturias y abre una etapa de trabajo compartido para sumar conocimiento, experiencia y capacidades.