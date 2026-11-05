El municipalismo asturiano despide al exalcalde de Cudillero Francisco González, fallecido este jueves

Archivo - El exalcalde de Cudillero, Francisco González - DAMIÁN ARIENZA - Archivo

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Asociación de ex Alcaldes y ex Alcaldesas de Asturias ha lamentado este jueves el fallecimiento de su presidente, el exalcalde de Cudillero Francisco González Méndez. En un comunicado, la Asociación ha expresado "su más sentido pésame" a sus familiares, su mujer Julia y sus hijos Francisco, Irene y Juan. "El municipalismo queda hoy más huérfano ya que pierde a uno de sus mayores defensores", han lamentado.

Así, han destacado la labor del exprimer edil de Cudillero en la localidad pixueta y en el conjunto de Asturias. Su labor, han remarcado, "ha sido y es reconocida en prácticamente toda España por su ingente trabajo tanto en la Red Española de Desarrollo Rural como en la comisión de Desarrollo Rural y Pequeños Municipios de la Federación Española de Municipios".

"Tras abandonar la política fue el verdadero impulsor de la primera asociación de ex alcaldes y ex alcaldesas de Asturias y gracias a su iniciativa personal, peleaba junto con los miembros de esta asociación para que el día 3 de abril fuera declarado por la ONU como Día Mundial o Días Internacional del municipalismo", han rememorado.

Los miembros de la asociación, que aglutina a cerca de un centenar de ex alcaldes y ex alcaldesas de Asturias, han asegurado que en su homenaje "redoblarán los esfuerzos para lograr este hito y consolidar la asociación que él fundó".

"Se pierde a una figura irrepetible que no dejaba a nadie indiferente, para bien o para mal, pero quienes le conocimos sabemos todo lo que peleó por su Cudillero del alma y su Asturias del corazón", han concluido.