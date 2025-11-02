El municipio acoge las XXVII Jornadas Municipio y Adicciones bajo el lema 'Destino Prevención'

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo será sede, los días 25 y 26 de noviembre, de las XXVII Jornadas Municipio y Adicciones, organizadas por el Plan Municipal sobre Drogas y otras Conductas Adictivas, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación CESPA-Proyecto Hombre.

Las Jornadas Municipio y Adicciones se consolidan como un foro anual de encuentro, debate y reflexión en torno a las adicciones y las políticas públicas de prevención.

En esta XXVII edición, titulada 'Destino Prevención', se abordarán los principales retos actuales en materia de salud pública y bienestar juvenil. El encuentro reunirá a profesionales, estudiantes, agentes sociales y personas interesadas en el ámbito de las adicciones, con el objetivo de analizar nuevas realidades, compartir experiencias y promover estrategias preventivas eficaces.

A lo largo de las dos jornadas se tratarán temas como la situación de la juventud en España, los desafíos de las políticas públicas de adicciones, el impacto de los entornos digitales en la salud mental y el papel de la industria en la configuración de los hábitos de consumo. También se presentarán experiencias innovadoras de programas preventivos y se ofrecerán herramientas para la detección precoz y la intervención con jóvenes en riesgo.

La participación en las jornadas es gratuita, aunque requiere inscripción previa. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 20 de noviembre o hasta completar aforo.