El municipio se suma de nuevo a la campaña de compostaje doméstico de Cogersa

OVIEDO/AVILÉS 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Avilés se suma de nuevo a las campañas de compostaje doméstico que ha puesto en marcha el consorcio para el tratamiento de residuos urbanos Cogersa, que busca el aprovechamiento de los bío-residuos por los propios hogares que viven en las zonas rurales y periurbanas, y que, desde que se vienen desarrollando desde 2009, ha logrado la implicación de más de 19.000 familias que demuestran su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Desde el Ayuntamiento indican que este año se espera que se sumen otro mil hogares más en la región. El plazo de inscripción está abierto hasta el 28 de febrero.

El plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta el 28 de febrero y las dudas pueden resolverse en el teléfono gratuito de atención ciudadana 900141414.

Para poder participar en el programa es indispensable disponer de una huerta o jardín donde colocar una compostadora doméstica de alrededor de 350 litros de capacidad, el contenedor especialmente diseñado para el acopio y gestión de los biorresiduos que Cogersa proporciona gratuitamente.

También se proporcionará a las personas participantes un removedor metálico para airear los residuos aportados a la computadora.

No pueden participar quienes lo hayan hecho en ediciones anteriores de la Campaña de Compostaje Doméstico. Tampoco quienes ya dispongan de otra compostadora suministrada por Cogersa y/o el ayuntamiento.