Los municipios de la mancomunidad de Avilés se promocionarán juntos en la Feria de Muestras 2026

Reunión de la junta de la Mancomunidad de Avilés. - MANCOMUNIDAD DE AVILÉS

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta de la mancomunidad de la Comarca de Avilés ha acordado este jueves que los cuatro municipios que la integran se promocionen juntos en la Feria Internacional de Muestras de Gijón (Fidma 2026), por primera vez en 19 años.

De este modo, los concejos de Avilés, Illas, Castrillón y Corvera acudirán juntos para ofrecer una propuesta conjunta de promoción turística. Según ha indicado la mancomunidad en nota de prensa, esta presencia conjunta "simboliza una etapa de colaboración institucional, en la que el territorio se promociona como un destino único, cohesionado y con una estrategia común de futuro".

La cita, han indicado, "servirá para visibilizar ante miles de visitantes las actuaciones ya en marcha en materia de sostenibilidad, patrimonio, digitalización y producto turístico, reforzando la imagen de la comarca como un proyecto compartido que multiplica su fuerza cuando trabaja unido".

Para la campaña 'Ecoruta Orígenes de Asturias', la mancomunidad contará en 2026 con un presupuesto de 252.922 euros, a los que hay que sumar 1.852.149 euros del Plan de Sostenibilidad Turística Comarca Avilés.

El Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca fue aprobado en la Conferencia Sectorial de Turismo, un proyecto elegido en régimen de concurrencia competitiva de entre los más de 300 presentados por otros tantos destinos españoles. El Plan, con una inversión global superior a 1,8 millones de euros, está permitiendo transformar la comarca a través de actuaciones visibles, mejoras en infraestructuras y nuevos recursos turísticos, según ha informado la mancomunidad en nota de prensa.