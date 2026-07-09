Muñoz-Calero destaca que la eólica marina requiere espacio en tierra, experiencia y estabilidad geopolítica

El director de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA), Ramón Muñoz-Calero, en la jornada 'España ante la Eólica Offshore. Inversión, Cadena de Valor y el Rol Estratégico del Norte Peninsular' en Madrid. - PUERTO DE AVILÉS

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA), Ramón Muñoz-Calero, ha subrayado que el desarrollo de la eólica marina precisa de "espacio en tierra, experiencia y recuperar la estabilidad geopolítica" para impulsar nuevos proyectos, en un contexto en el que el mercado atraviesa una fase de ralentización.

Muñoz-Calero ha participado este jueves en la jornada 'España ante la Eólica Offshore. Inversión, Cadena de Valor y el Rol Estratégico del Norte Peninsular', celebrada en la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid, donde ha puesto en valor la posición del Puerto de Avilés dentro del ecosistema industrial y energético asturiano.

Durante su intervención, ha destacado la situación estratégica, la trayectoria y el potencial del enclave portuario para asumir proyectos vinculados a la fabricación de componentes para aerogeneradores marinos, de la mano de empresas como Windar, Idesa o Asturfeito. En este sentido, ha señalado que el puerto ya participa en la producción de estructuras para eólica fija, actualmente mayoritaria en los desarrollos offshore.

El responsable portuario ha apuntado que la transición hacia la eólica flotante, prevista frente a las costas gallega y asturiana, se realizará de forma progresiva por parte de la industria, si bien ha advertido de las dificultades actuales del mercado, derivadas del encarecimiento de los proyectos y la falta de nuevas licitaciones.

"Estamos en un valle que no ayuda a que la industria gane confianza ni a que se impulsen las subastas que el sector espera en España", ha indicado, al tiempo que ha confiado en una reactivación futura ligada a la convocatoria de estos procesos.

Asimismo, ha señalado que factores internacionales, como la inestabilidad política y geopolítica, están afectando al desarrollo del sector, si bien ha considerado que una recuperación de la estabilidad permitirá retomar las previsiones de demanda.

Finalmente, Muñoz-Calero ha incidido en la importancia de contar con infraestructuras adecuadas, especialmente espacio en tierra, así como con experiencia industrial para facilitar la evolución desde la eólica fija a la flotante, y ha expresado su confianza en que el Puerto de Avilés continúe siendo "una pieza clave" en el desarrollo de estos proyectos.