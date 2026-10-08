El Musel trabajará en el plan de empresa con una naviera que gestione la Autopista del Mar Gijón - Nantes

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, momentos antes de la inauguración de una jornada sobre depósitos aduaneros organizada por Asata y Casintra en el puerto gijonés de El Musel. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha destacado este jueves que el proyecto de Autopista del Mar que conecte el puerto gijonés de El Musel con Nantes (Francia) está "avanzando", a lo que ha señalado que ahora tienen que avanzar también en el plan de empresa con una naviera para "aterrizar los números".

Ha señalado, al respecto, que lo que quieren es que sea una nueva línea con un nuevo servicio para mercancías y pasajeros que sea "viable", aunque pueda necesitar de "un empuje" en sus inicios.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de una jornada sobre depósitos aduaneros organizada por Asata y Casintra en el puerto gijonés.

Roqueñí ha recordado que los dos puertos y también de los dos Estados, España y Francia, defendieron recientemente en Bruselas este proyecto, al considerar, según la presidenta portuaria, que ahora mismo hay demanda suficiente que puede ser atendida, además de que va a facilitar el sacar tráfico pesado de la carretera en una vía como es el corredor desde el País Vasco a la zona del Norte de Francia, que está muy saturada por los cuellos de botella de la frontera e incluso en el propio tráfico, por ejemplo, en Burdeos.