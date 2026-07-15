El Museo Arqueológico acerca al público las técnicas de policromía medieval con demostraciones en vivo

Piezas dela muestra del Museo Arqueológico. - MUSEO ARQUEOLÓGICO

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Asturias, equipamiento dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, incorpora una nueva actividad al proyecto expositivo Canteros del sonido, con demostraciones en vivo del proceso de policromía de reproducciones de capiteles, canecillos y otros elementos escultóricos medievales. El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, ha participado este miércoles en la inauguración de esta propuesta, que ofrece al público la oportunidad de descubrir cómo el trabajo de investigación y restauración contribuye a recuperar y comprender el patrimonio medieval.

Según ha informado el principado en nota de prensa, la iniciativa traslada al claustro del museo el trabajo de los especialistas Víctor Sanz-Yrazu y Fernando Oliva, quienes realizan en directo el proceso de texturizado y policromado de distintas reproducciones de piezas del siglo XIII. La actividad se celebrará todos los miércoles y jueves de los meses de julio y septiembre, entre las 11:00 y las 14:00 horas, mientras que las visitas guiadas se programarán a las 12:00 y a las 13:00 horas.

Las personas visitantes podrán seguir cada una de las fases de este trabajo, conocer las técnicas empleadas, conversar con los investigadores y descubrir de primera mano un proceso que habitualmente se desarrolla lejos de la mirada del público.

La propuesta forma parte de la programación de la exposición Canteros del sonido, comisariada por Manuel Paz, que estará abierta al público hasta el 8 de noviembre. La muestra reúne años de investigación en el ámbito de la arqueomúsica y profundiza en la recuperación del patrimonio sonoro medieval mediante la reconstrucción de instrumentos y elementos escultóricos relacionados con la música.

Las demostraciones permitirán seguir el proceso de policromado de reproducciones de algunas de las piezas más representativas del románico asturiano, como el capitel del pórtico de la iglesia de Santa María de la Oliva (Villaviciosa), los canecillos de San Esteban de Aramil (Siero) o la recreación de la iglesia de Santa Eulalia de Uxo (Mieres), para ofrecer una visión más completa del aspecto original que pudieron presentar estas obras en la Edad Media.

Además de las demostraciones, se ofrecen visitas guiadas a la exposición, en las que se explica el proceso de investigación y reconstrucción y el valor patrimonial de las piezas que integran la muestra.