El Museo Arqueológico celebra quince años de su reapertura con un ciclo dedicado a grandes yacimientos

Cartel con el aniversario - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Asturias cumple quince años desde la reapertura que siguió a su gran remodelación. La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte conmemora este aniversario con el ciclo '15 años abiertos al pasado: Lugares que cambian la historia', que comienza este jueves y se prolongará hasta diciembre.

El programa se detendrá en seis yacimientos actualmente en proceso de excavación e investigación para recorrer distintos momentos de la historia, desde las poblaciones neandertales hasta la época visigoda. Lo hará de la mano de especialistas que trabajan directamente en cada proyecto y que compartirán sus investigaciones y los principales hallazgos realizados en estos enclaves.

Desde que en 2011 abrió al público su actual exposición permanente, el equipamiento se ha consolidado como un espacio en el que la conservación del patrimonio convive con la investigación, la incorporación de nuevos conocimientos y su transmisión a la sociedad.

En este periodo de quince años, sus salas han servido para contar miles de años de historia de Asturias y, al mismo tiempo, han mantenido abierto el diálogo entre la arqueología y el presente, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Sus orígenes se encuentran en el Museo de Antigüedades de la Comisión de Monumentos de Asturias, creada a mediados del siglo XIX para proteger el patrimonio cultural asturiano. Tras ocupar distintas sedes, las colecciones se instalaron definitivamente en el antiguo monasterio de San Vicente, donde el Museo Arqueológico abrió sus puertas en 1952.

Exposiciones temporales, conferencias, seminarios y actividades educativas han ido ampliando durante estos años las formas de relacionarse con las colecciones y con la arqueología. Asimismo, las actuaciones llevadas a cabo últimamente sobre el equipamiento se completan con el trabajo sobre sus fondos y con nuevas herramientas para facilitar su conocimiento. Entre las líneas desarrolladas se encuentran la restauración de 118 piezas, la digitalización de 150 objetos de la colección y la creación de nuevos recursos educativos y divulgativos, incluido un recorrido virtual.

El espacio custodia una de las mayores colecciones museográficas del Principado, con más de 9.600 piezas seleccionadas y unas 7.500 cajas de materiales procedentes de excavaciones arqueológicas.

'Lugares que cambian la historia' ofrecerá una panorámica de la investigación arqueológica más reciente en España a partir de seis enclaves especialmente significativos. Cada sesión estará protagonizada por personas expertas vinculadas directamente a cada proyecto, para acercar a Asturias algunos de los trabajos que están modificando el conocimiento sobre diferentes etapas de nuestro pasado.

La primera cita tendrá lugar mañana jueves, 1 de octubre, con Raquel Piqué Huerta, catedrática del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su conferencia, La Draga (Banyoles) y el surgimiento de la vida campesina hace 7.000 años, acercará al público a uno de los yacimientos neolíticos más excepcionales de Europa.

Todas las conferencias comenzarán a las 19.00 horas en el salón de actos del Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo, y tendrán entrada libre hasta completar aforo.

Quince años después de su reapertura, el Museo Arqueológico de Asturias afronta esta nueva etapa como parte de una política pública que sitúa la conservación, la investigación y el acceso al patrimonio entre sus prioridades. El crecimiento sostenido de visitantes se acompaña de la inversión en el edificio, la renovación del discurso expositivo, la restauración y digitalización de las colecciones y el desarrollo de nuevos recursos educativos y divulgativos.