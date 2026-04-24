El Museo de Asturias adquiere un conjunto de obras de Patricia Urquiola

Junta de gobierno del Museo de Bellas Artes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presidido este viernes la junta de gobierno del Museo de Bellas Artes de Asturias, en la que se ha aprobado una nueva e importante serie de adquisiciones. Entre ellas, se encuentra la aprobación de la adquisición de un conjunto representativo de obras de Patricia Urquiola (Oviedo, 1961).

Asimismo, la junta de gobierno ha aprobado también la adquisición de obras de varios artistas vinculados a Asturias, una decisión que busca reforzar el compromiso del museo con la creación contemporánea en el Principado. En concreto, se incorporan obras de Breza Cecchini Ríu (Oviedo, 1976), Alberto Ámez (Gijón, 1963), Mariano Matarranz (Madrid, 1952) y Lisardo (Mieres, 1960).

Las adquisiciones acordadas buscan reforzar el carácter contemporáneo y abierto de la colección, con especial atención a los lenguajes vinculados al diseño, las artes decorativas y la creación de raíz industrial, ámbitos estratégicos en la evolución reciente de los fondos del museo.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Por otro lado, la próxima exposición temporal será Intercambios, una muestra comisariada por la doctora Laura Baños Pérez, conservadora de arte contemporáneo del Bellas Artes.

La muestra se celebrará del 4 de junio al 1 de noviembre de 2026 y planteará una serie de diálogos temáticos entre obras antiguas y contemporáneas, organizados en cuatro capítulos -Espejo, Afectos, Sostenibilidad y Refugio- que abarcan cuestiones fundamentales de la sociedad actual como la identidad, las emociones, la memoria, la ecología o el papel del museo como espacio de acogida.

Entre los diálogos propuestos se incluyen obras de artistas como Juan Carreño de Miranda, Francisco de Goya, Tomás Hiepes, junto a obras de artistas asturianos adquiridas en los últimos años y nunca expuestas anteriormente, como Mónica Dixon, Jezabel Rodríguez o Federico Granell, junto a piezas históricas y contemporáneas de gran relevancia de los fondos del Museo.

ACCESIBILIDAD

Como parte de esta estrategia de mejora continua, la directora del centro, María López-Fanjul ha presentado los avances del museo en materia de accesibilidad con la renovación de sus espacios de acogida y de los recorridos interiores para ofrecer al público una experiencia de visita más cómoda e inclusiva.

En este marco se inscribe la adecuación del acceso al Palacio de Velarde por la calle Santa Ana, que se destinará a la entrada de grupos, mediante la renovación de su estética, su mobiliario y facilitando la accesibilidad con un nuevo sistema de taquillas, zona para peregrinos, así como un espacio para los carritos de bebés.

El Patio de Velarde estará presidido por una escultura del artista asturiano Carlos Coronas y será el centro de la primera acción comunitaria del museo a partir del proyecto Mi palabra al Museo, que tiene por objetivo la implicación ciudadana. Estas actuaciones se complementan con el diseño de nuevos itinerarios que facilitan la comprensión del conjunto del museo.

En el ámbito de la gestión, la junta de gobierno ha abordado la implantación por parte de la dirección de nuevos planes de protección concebidos como una actualización y refuerzo de los protocolos existentes. Estas medidas suponen un avance cualitativo en la capacidad de respuesta del museo ante distintos escenarios de riesgo, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de las personas como la adecuada conservación del patrimonio artístico.

Entre estas medidas figura la elaboración de un plan de evacuación del personal y del público en situaciones de emergencia. Asimismo, se ha desarrollado un plan específico para la evacuación de las obras de arte, diseñado en colaboración con el servicio de bomberos. De manera complementaria, el museo ha puesto en marcha un plan de acción frente a posibles actos vandálicos, elaborado en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que incluye la adquisición de equipamiento específico para una intervención inmediata y la minimización de cualquier daño.