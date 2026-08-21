El Museo de Bellas Artes de Asturias se suma al homenaje a Plácido Arango

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OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias participará en el homenaje que el Museo de Bellas Artes de Bilbao dedicará a Plácido Arango con ocasión de la reapertura de la Institución el próximo 5 de octubre de 2026, tras la culminación de su importante ampliación arquitectónica, diseñada por Norman Foster y Luis María Uriarte.

Con motivo de esta reapertura, el museo bilbaíno presentará La búsqueda del comienzo, un proyecto expositivo que permitirá acercarse a la extraordinaria colección reunida por Plácido Arango Arias y a su trayectoria como coleccionista y filántropo.

La iniciativa, que se desarrollará mediante sucesivas rotaciones hasta 2030, contará con un importante conjunto de obras de la colección original cedidas en comodato por sus hijos, al que se sumarán piezas invitadas procedentes de otros museos e instituciones vinculadas a su trayectoria.

Entre estas obras invitadas se encontrará 'Otoño vasco', de Darío de Regoyos, perteneciente a las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias y donada a la Institución por Plácido Arango.

La pintura podrá contemplarse en Bilbao durante la primera rotación de La búsqueda del comienzo, del 5 de octubre de 2026 al 5 de abril de 2027. La presencia de esta obra adquiere un significado especialmente relevante al tratarse de una pieza estrechamente vinculada a la historia de la relación entre Plácido Arango y el Museo de Bellas Artes de Asturias.

Según ha informado el Museo de Bellas Artes, la donación de 33 obras efectuada por Plácido Arango Arias al museo asturiano, en 2017, supuso un extraordinario enriquecimiento de sus colecciones, tanto en el ámbito de la pintura antigua como en el del arte contemporáneo. El conjunto reúne obras vinculadas a la historia del arte español entre los siglos XV y XX, con piezas fechadas entre 1485 y 1992.