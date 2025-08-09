El Museo Etnográfico de Grandas recrea la mallega y otras actividades cotidianas del campo

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" invita este verano a sus visitantes a sumergirse en la vida de las familias tradicionales campesinas del occidente asturiano a través de la recreación de diferentes momentos y actividades.

Hoy sábado 9 de agosto, de la mano de los miembros de la Asociación de Amigos del Museo, el público tendrá la oportunidad de ver en funcionamiento las malladoras (trilladoras), en su momento, innovadoras máquinas, en el eira (era) del Museo, recuperando uno de los trabajos fundamentales para el sostenimiento de la casa tradicional: la mallega.

La siembra, recolecta y procesamiento del cereal era una de las actividades en la que más tiempo y energía invertían las familias campesinas. Una vez recolectado el trigo o el centeno, era necesario separar el grano de la paja. Este proceso, denominado mallega (trilla), se realizaba en agosto, tras la siega del cereal y era una actividad que concentraba gran número de personas, siendo motivo de reunión de familias y vecinos y de celebración festiva.

El procedimiento más antiguo consistía en golpear las espigas con un mallo (mayal) y después aventar el grano en cribas, para dejarlo limpio de "polvo y paja". A comienzos del siglo XX, esta operación se vio facilitada con la incorporación al proceso de las malladoras y las aventadoras mecánicas.

Además, el 16 de agosto, tendrá lugar la tercera edición de la Jornada de recreación de oficios y vida cotidiana, desarrollada por la Asociación de Amigos del Museo.

Los socios y socias de la Asociación se encontrarán distribuidos por diferentes espacios del Museo, desarrollando ante el público visitante una recreación múltiple de ambientes, oficios artesanales y distintas labores de la vida cotidiana campesina, caracterizados para la ocasión.