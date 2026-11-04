El Museo de Geología de Oviedo incorpora un estromatolito de 3.490 millones de años - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Geología de la Universidad de Oviedo ha incorporado a su exposición permanente un estromatolito procedente de Pilbara, en Australia Occidental, con una antigüedad aproximada de 3.490 millones de años. La pieza, que conserva evidencias de algunas de las formas más antiguas de actividad microbiana conocidas, es el principal atractivo de una nueva vitrina que recorre 4.567 millones de años de historia de la Tierra.

El nuevo espacio reúne quince ejemplares geológicos, trece de ellos expuestos al público por primera vez, seleccionados para ilustrar algunos de los principales hitos en la evolución del planeta. El recorrido, organizado en espiral, comienza con dos meteoritos que conservan materiales primitivos del Sistema Solar y continúa con rocas que aportan información sobre la formación de la corteza terrestre, los cambios en los océanos y la atmósfera y el desarrollo de la vida.

Entre las piezas destaca el estromatolito de Pilbara, una estructura formada por la actividad de comunidades microbianas que atrapan y fijan sedimentos o favorecen la precipitación de minerales. Según la Universidad de Oviedo, el museo será la única institución museística de España que contará con un ejemplar procedente de esta región australiana en su exposición permanente.

La selección incluye también materiales de gran antigüedad, como una meta-arenisca de Jack Hills (Australia), con cristales de circón de hasta 4.404 millones de años; un gneis de Acasta (Canadá), de unos 3.962 millones de años, y komatiitas de Sudáfrica y Finlandia, rocas volcánicas características del Arcaico. Otras muestras permiten observar la evolución de los ecosistemas microbianos, la transformación de la química de los océanos y la atmósfera y la formación de depósitos minerales.

La vitrina incorpora asimismo una pieza asturiana: un ortogneis de Pola de Allande cuyo protolito granitoide cristalizó hace unos 605 millones de años. Con esta muestra, el museo conecta la historia geológica global con el patrimonio del Principado.

Durante la presentación, el director conservador del centro, Luis Miguel Terente, ha destacado el valor de las rocas como testimonio de la evolución terrestre y señaló que permiten acercarse a una historia de cambios en la corteza, la actividad volcánica, los océanos, la atmósfera y la vida.