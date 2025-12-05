El Museo del Oriente de Asturias celebra este sábado el Mercadín d'Avientu con apoyo a la infancia en Gaza

El Museo del Oriente de Asturias celebra el Mercadín d'Avientu con fines solidarios - MUSEO DEL ORIENTE DE ASTURIAS

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Oriente de Asturias celebrará este sábado, la tercera edición del Mercadín d'Avientu, que este año destinará la mitad de lo recaudado a la organización internacional Save the Children, para contribuir a su programa de Infancia en Gaza, Palestina. Estará abierto en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Con esta iniciativa, el Museo, situado en Porrúa muestra su compromiso con la realidad social contemporánea, aunando solidaridad humanitaria y sostenibilidad medioambiental. De una parte, proporcionando recursos con los que ayudar a paliar la crisis humanitaria de Gaza.

Con más del ochenta por ciento de viviendas destruidas y la llegada del invierno, el programa de Save the Children trabaja para que las niñas y niños gazatíes puedan contar con refugios seguros, vestimenta adecuada y atención sanitaria, entre otras muchas necesidades. De otra parte, dando una segunda oportunidad a todo tipo de objetos que han sido donados por la comunidad local.

La otra mitad de lo recaudado, como viene siendo habitual, se destinará a apoyar las actividades y proyectos del Museo dedicados a la preservación y conocimiento de la cultura y el patrimonio de la comarca oriental.

Las personas que se acerquen al Mercadín podrán adquirir una amplia variedad de objetos, desde artesanías, libros, discos de vinilo, muebles, menaje de casas, vajillas, mantelerías, ropa vintage, cuadros, hasta juguetes o bisutería en perfecto estado de conservación. Una compra consciente y comprometida, que pone en práctica el verdadero significado de estas fechas: compartir, cuidar y cooperar para construir un mundo más justo, igualitario e inclusivo.