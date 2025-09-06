El Museo del Oriente de Asturias incrementa un 23% sus visitas en verano

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Oriente de Asturias ha registrado un total de 6.117 visitantes durante los meses de junio, julio y agosto, lo que supone un incremento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estos datos, el centro cultural alcanza ya 9.396 visitas en lo que va de 2025, un 8,1% más que en 2024, y mantiene una tendencia que podría conducir a un nuevo récord anual, superando las 11.077 personas atendidas el pasado año.

El turismo nacional sigue siendo mayoritario entre los visitantes estivales del museo, con un 88% de procedencia española. Por comunidades, Madrid encabeza el ranking con el 25,5% del total, seguido por Asturias (21,9%), Castilla y León (17,3%), Euskadi (6,6%) y Comunidad Valenciana (4,5%). En el ámbito internacional, que representa el 12% restante, destacan visitantes de Francia (24,4%), Reino Unido (13,7%), Alemania (11,8%), México (9%) y Países Bajos (7,8%).

Entre las actividades más destacadas del verano figura la exposición 'Aprendiendo. 100 años de Escuela en el Oriente de Asturias', una de las principales propuestas del museo en 2025. También ha contado con una representación al aire libre de 'La Dama del Alba', con dirección de Cristina López del Hierro, en el marco de la celebración del 25 aniversario del museo.

De cara al otoño, el Museo del Oriente de Asturias volverá a acoger a partir del 30 de septiembre la muestra 'Planeta herido. La mirada crítica de Sir Cámara', que regresa a las instalaciones tras su paso anterior por el centro.