El Museo Real Sitio de Covadonga cuenta con un nuevo plan de interpretación

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Real Sitio de Covadonga avanza en su proceso de modernización con la presentación de su nuevo Plan de Interpretación para el Museo Real Sitio de Covadonga. Esta intervención final, desarrollada bajo el mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson (Fmcmp), completa un proyecto de largo recorrido que ha contribuido a la modernización y puesta en valor de este importante enclave cultural asturiano.

Se trata de una iniciativa que se ha llevado a cabo durante más de diez años, que también ha logrado, entre otras cosas, la rehabilitación integral del Museo y el estudio de sus colecciones gracias a la publicación de su catálogo razonado, según han informado desde Fmcmp.

En esta ocasión, se presenta el Plan de Interpretación del Museo, cuyo objetivo principal es establecer una comunicación eficaz y significativa entre el visitante y el rico patrimonio histórico-artístico custodiado en el Real Sitio.

Para poder llevarlo a cabo con calidad, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson ha contado, una vez más, con el profesor Vidal de la Madrid, experto en la historia de Covadonga, que ha asumido la dirección científica de todos los contenidos.

Este plan ofrece al visitante diversas herramientas tecnológicas y didácticas que contribuyen al conocimiento de este importante patrimonio a la vez que permiten un mayor disfrute de la visita.

Así, todas aquellas personas se acerquen al Museo de Covadonga podrán disfrutar de las nuevas guías multimedia, accesibles a través de códigos QR en diferentes puntos del recorrido. Estos contenidos están disponibles en formato de audio y texto en español, inglés y francés. Además, con el propósito de acercar la cultura y el arte a todos los públicos, el Museo presenta una guía multimedia adaptada al público infantil que proporciona un aprendizaje interactivo y estimulante para los más pequeños.

Por último, este plan ha desarrollado un programa de difusión para familias y centros educativos, que pone a disposición de estos colectivos hojas de sala en varios idiomas, así como tres modelos de actividades didácticas dedicadas a los reyes de Asturias, la indumentaria litúrgica y la Santina. La renovación museográfica se completa con una actualización del diseño de las cartelas, que ahora integran información ampliada y recursos digitales en las siete salas del edificio.

Se trata de una serie de nuevos contenidos educativos con los que se pretende fomentar, no solo el conocimiento del pasado, sino también el desarrollo de las habilidades sociales gracias a la participación de actividades en grupo.

Con la presentación en 2025 de estos nuevos recursos educativos, se culmina este proyecto de mecenazgo de la Fundación para el Real Sitio de Covadonga de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson.