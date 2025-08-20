Música, pintura, naturaleza e historia protagonizan la nueva programación de 'Un verano con mucho arte'

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva programación de 'Un verano con mucho arte' en Avilés contará con la música, la naturaleza, la historia y la pintura como protagonistas. Ha sido presentada este miércoles por la concejala de turismo y juventud, Raquel Ruiz y por Patricia Pérez, responsable de Cuéntame un Cuadro, la empresa encargada del desarrollo de las actividades.

Serán cuatro las propuestas gratuitas que se repartirán entre el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre. Todas ellas están dirigidas al público familiar, con talleres que intentarán acercar el arte, la cultura y el patrimonio local a los más pequeños.

Este programa, que ya se ha consolidado en la oferta de ocio del verano avilesino, está organizado por la concejalía de Turismo. Las plazas son limitadas y las personas interesadas deberán inscribirse a partir del día 1 de septiembre en la Oficina de Turismo (Antigua Pescadería. Plaza de Santiago López, bajo), en el teléfono 985 54 43 25 o en el correo electrónico turismo@aviles.es. Las reservas se harán por riguroso orden de inscripción.

Ruiz destacó que "'Un verano con mucho arte' es un programa que para Avilés, como ciudad, es muy importante, porque fortalece la identidad cultural, permite también alargar la actividad del verano un poquito más a septiembre y ofrece a las familias una forma única de disfrutar y descubrir el patrimonio avilesino".

Por su parte Patricia Pérez explicó que las actividades están enfocadas al ámbito familiar. "Creemos que la cultura tiene que ser para todos los públicos y eso es lo que intentamos recoger con estas propuestas en la que ya es la novena edición, y vamos a intentar en las diferentes actividades abarcar todo el espectro de edades, centrándonos como decimos en el público familiar y centrándonos en los niños y en las niñas, que son los protagonistas de esas familias", dijo.