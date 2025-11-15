El musical de títeres 'La bruja rechinadientes' llega en diciembre al Palacio Valdés

OVIEDO/AVILÉS 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Avilés ha programado para el martes 23 de diciembre a las 19:00 horas, en el Teatro Palacio Valdés, 'La bruja rechinadientes', una representación con títeres inspirada en los tradicionales cuentos de brujas y en el folclore.

A cargo de la compañía 'Katua& Galea Teatro', el espectáculo ha recorrido con éxito toda la geografía española y ha sido reconocido con cuatro candidaturas en los XVIII Premios Max de las Artes escénicas.

El precio de la entrada es de 12 euros en platea y primera planta del teatro, y 10 euros en la segunda planta. Las localidades ya están a la venta en los canales habituales.