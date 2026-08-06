Musicales, clásicos del teatro y dramaturgia contemporánea configuran la nueva temporada de escenAvilés

Presentación de EscenAvilés - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación del último trimestre de 2026 de escenAvilés contará con 16 espectáculos en una nueva apuesta del Ayuntamiento de Avilés y el Centro Niemeyer por una oferta escénica diversa y de calidad, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

Clásicos universales, dramaturgia contemporánea, grandes musicales, teatro documental, comedia, propuestas de autor y producciones de gran formato convivirán en una temporada que también mira al presente a través de historias que abordan cuestiones como las migraciones, los desahucios, la salud mental, la memoria o las relaciones personales.

Entre los intérpretes y creadores que pasarán por los escenarios avilesinos figuran nombres como Aitana Sánchez-Gijón, María Galiana, José María Pou, Coque Malla, Joaquín Reyes, Miguel Rellán, Isabel Ordaz, Pere Ponce u Olivia Molina, en una temporada que vuelve a situar a escenAvilés como uno de los principales referentes de la exhibición teatral del norte de España.

Uno de los grandes atractivos de la programación será la apuesta por la creación, con dos estrenos absolutos en el Teatro Palacio Valdés. El primero abrirá la temporada el 9 de octubre con 'A puerta cerrada', una nueva producción del clásico de Jean-Paul Sartre, dirigida por Ainhoa Amestoy y protagonizada por Isabel Ordaz, Pere Ponce, Olivia Molina y Jesús Asensi.