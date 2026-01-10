El Musoc llega a Langreo este jueves con 'La canción de Sima' y entrada gratuita

Cine Felgueroso, en Sama, Langreo. - PATRIMONIO INDUSTRIAL ASTURIAS

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos (Musoc) en Langreo incluirá este año proyecciones en el Teatro José León Delestal y el Cine Felgueroso, todas ellas con entrada libre. El ciclo se inaugurará el jueves 15 de enero a las 20.00 horas en el Teatro José León Delestal con la proyección de 'La canción de Sima'.

Musoc regresa en 2026 como un espacio de encuentro entre el cine, el activismo y el pensamiento crítico, utilizando la pantalla como herramienta para visibilizar conflictos sociales, luchas históricas y relatos de resistencia silenciados por la historia oficial.

La proyección de 'La canción de Sima', de la directora afgana Roya Sadat trae un drama histórico que traslada al espectador al Kabul de 2023, donde una protesta liderada por mujeres sirve como puente narrativo hacia 1979, en el preámbulo de la guerra civil afgana.

La película retrata la profunda y frágil amistad entre Suraya, defensora del comunismo, y Sima, una cantante de valores conservadores, cuyos ideales y vínculos personales se ven puestos a prueba por la persecución política, la traición ideológica y el estallido del conflicto armado.

La programación continuará el jueves 22 de enero a las 20.00 horas con 'Little Trouble Girls', dirigida por la cineasta eslovena Urska Djukic, ganadora del Premio César. Ambientada en un aislado convento, la película explora el despertar sexual y emocional de Lucía, una joven introvertida cuya fe se ve sacudida por la llegada del coro de un colegio católico.

El viernes 23 de enero a las 19.30 horas, el MUSOC se trasladará al Cine Felgueroso con la proyección del documental 'Bulakna', de la directora portuguesa Leonor Noivo. Utilizando el nombre de un antiguo guerrero filipino como símbolo, la película ofrece un retrato crudo y conmovedor de la migración forzosa por motivos laborales.

La muestra se cerrará el jueves 29 de enero a las 20.00 horas en el Teatro José León Delestal con 'El agente secreto', del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho. Ambientada en el Brasil de 1977, en plena dictadura militar, la película sigue a Marcelo --interpretado por Wagner Moura--, un profesor que regresa a Recife durante el carnaval con la intención de reencontrarse con su hijo.

La aparente celebración se transforma en una asfixiante carrera por la supervivencia, donde la euforia colectiva contrasta con la vigilancia y la paranoia de un régimen que no olvida el pasado de sus ciudadanos.