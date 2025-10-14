"Es muy ambicioso, pero realista", destaca Martínez Salvador de la aprobación del proyecto de presupuestos 2026

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

Las cuentas para el próximo año suben hasta los 309.990.900 euros, que en el caso del consolidado llega a los 430.966.149,82 euros

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado este martes la aprobación del proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 309.990.900 euros en lo que respecta al Ayuntamiento, es decir un 2,12 por ciento más que en el inicial de 2025 (+6.425.700 euros), mientras que el consolidado crece 17.166.691,69 euros, hasta los 430.966.149,82 euros.

"Es un presupuesto muy ambicioso pero, insisto, realista", ha destacado Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

En cuanto a los organismos autónomos, el presupuesto para 2026 de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular es de 17.413.400 euros, el de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de 31.590.000 euros y el del Patronato Deportivo Municipal de 19.146.000 euros.

Referente a las empresas municipales, el reparto es el siguiente: Emtusa (37.717.400 euros); Emulsa (57.172.094 euros); EMA (38.767.500 euros); Divertia (7.231.000 euros); Emvisa (7.630.400 euros) y Petsa/Gijón Impulsa (8.268.900 euros). Todos ellos suponen un aumento respecto al presupuesto del presente ejercicio.

Martínez Salvador ha remarcado que es "el más alto de la historia" y que va a permitir continuar con una transformación de la ciudad que es, a su parecer, la más importante de los últimos 50 años. En inversiones, está previsto una cuantía global de 34.576.300 euros. También se contratará un préstamo, para ello, de 25 millones de euros.

A este respecto, el edil ha resaltado que es un presupuesto en el que destaca el equilibrio financiero y con una estructura de ingresos y gastos corrientes que cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y financiera.

A esto ha sumado que la existencia de un ahorro neto evidencia la capacidad del Ayuntamiento para atender sus obligaciones financieras. También ha apuntado que se estima una deuda de 104,5 millones de euros que, según él, está muy por debajo del límite permitido del 110 por ciento.

Preguntado por la confección del presupuesto en las distintas Concejalías de PP y Foro, ha explicado que han trabajado con una premisa de intentar que cada una creciera el 3,3 por ciento, que es lo que permite la ley.

No obstante, ha matizado que no se ha hecho de manera lineal, ya que hay cuestiones que son prioritarias y se ha atendido al interés general. Ha estimado, sobre ello, que los principales incrementos están en las áreas del Partido Popular.

En cuanto a la tramitación del presupuesto a partir de ahora, ha indicado que las comparecencias de las distintas Concejalías para explicar sus presupuestos a la oposición arrancarán este próximo viernes, mientras que el Pleno de Presupuestos está previsto para el próximo 14 de noviembre, dos días después de la sesión plenaria ordinaria. También en noviembre, a finales aunque aún sin fecha, se celebrará el Pleno Debate del Estado del Municipio.

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES VECINALES

La Junta de Gobierno local, por otro lado, ha aprobado dos convenios con dos institutos, el de Luces y el Mata Jove, para prácticas de su alumnado en el Ayuntamiento de Gijón.

También se ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a sufragar los gastos generales y de funcionamiento de las asociaciones vecinales (Línea 1), apoyo al pago de la renta de las diferentes sedes sociales (Línea 2) y gastos de inversión (Línea 3).

En el caso de la Línea 1, se conceden 54 subvenciones que suman un total de 175.314 euros, mientras que la Línea 2, que es la de apoyo a las rentas de las sedes, se conceden cuatro por un monto global de 24.659 euros, y en la Línea 3 se dan 55 ayudas que suman 19.999 euros.

Por otro lado, se ha dado luz verde al procedimiento para la determinación del cumplimiento de los requisitos de vulnerabilidad que determina el acceso al tramo de financiación europea, por el citado concepto, para las fases 3 y 4 de la rehabilitación del barrio degradado del poblado de Inuesa (Tremañes), de forma que quien se pueda acoger a ello, la parte de la subvención que proceda de la CE no tenga que tributar por ella.

Además, se ha suscrito un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Ayuntamiento de Gijón para la celebración de un Roadshow sobre ciberseguridad.

Este se va a llevar a cabo en el parking anexo al estadio de El Molinón, del 28 de este mes al próximo 1 de noviembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas, excepto el sábado, que será de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

El objetivo es fomentar las buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías. Según Martínez Salvador, el evento va destinado a ciudadanos en general, menores de edad, jóvenes, familias, educadores y profesionales del ámbito de los menores y las empresas.