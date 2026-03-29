"Es muy difícil creer que la Administración no conocía lo que pasaba en Cerredo", dice Queipo

Álvaro Queipo, A La Derecha - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha referido este domingo, a preguntas de los periodistas en Coaña, al accidente que se produjo hace un año en una mina de Cerredo en el que murieron cinco mineros y del que está a punto de cumplirse un año. "Es muy difícil creer que la Administración no conocía lo que pasaba en Cerredo", ha comentado Queipo en referencia al Gobierno asturiano.

Ha recordado Queipo en relación al accidente que la investigación judicial será la que finalmente determine cuáles son las responsabilidades penales que puede haber. Además, hay dos vías de investigación: la propia del Principado, que se conocerá en breve, y la de la comisión de investigación de la Junta General.

En cuanto a esta última, señaló que las comparecencias que ha habido en estos últimos meses "han sido muy aclaratorias" y se ha mostrado convencido de que ha habido una "negligencia" por parte del Gobierno de Asturias.

"Las propias familias de las víctimas dicen que todo apunta a que ha habido una falta de vigilancia absoluta", ha lamentado. Queipo mostró su solidaridad con las empresas mineras del Suroccidente que están en activo, pero que se encuentran "en un limbo porque no les dejan trabajar".

"Hay empresas profesionales, serias, que son ejemplares como Tic Narcea en la mina de Vega de Rengos, que tienen un trabajo, que están haciendo una gran labor, y lamento muy profundamente que por culpa de la negligencia o posible negligencia del Principado, la falta de vigilancia y una incapacidad a la hora de reaccionar porque la primera reacción que tuvo el Principado fue cortar la actividad de cualquier tipo de minería de carbón en Asturias, un sinsentido", ha comentado.

"Están pagando los que trabajan de forma profesional, los que tienen un nombre, los que tienen un buen hacer, la negligencia del Gobierno del Principado, y también los excesos de otros empresarios que no actuaban con responsabilidad, pero espero que quienes hacen las cosas bien se les deje trabajar porque son muchos los puestos de trabajo que están en juego en este momento", ha explicado el dirigente regional.

"AMIGUETES"

En otro orden de cosas y también a preguntas de los periodistas, Queipo se ha referido a la elección de la dirigente de IU Marta Pulgar como gerente de la empresa pública Viviendas del Principado (Vipasa).

Según el líder de la oposición el gobierno de coalición de PSOE e IU es "experto en la colocación de amiguetes y de compañeros de partido con el dinero de todos".

"No quiero presidir un Gobierno para colocar amigos, y esa es una de las grandes diferencias que tengo con Adrián Barbón", ha insistido Queipo.