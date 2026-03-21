Nace L'arena Music Experience 2026, del 24 al 26 de julio en Soto del Barco

Cartel de la primera edición del festival. - ZONALON EXPERIENCE

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

San Juan de la Arena, en el concejo de Soto del Barco (Asturias), acogerá los próximos 24, 25 y 26 de julio la primera edición de "L'arena Music Experience", un nuevo festival musical promovido por Zonalon Experience que aspira a convertirse en referencia del norte de España.

El cartel incluye a artistas nacionales como Beret, La La Love You, Despistaos, Depol, Paula Mattheus, Bely Basarte y Noan, junto a propuestas emergentes, en un enclave junto a la desembocadura del Nalón, con una programación centrada en pop, indie y música actual.

Más allá de los conciertos, el evento combinará música, turismo, gastronomía y actividades complementarias, con previsión de más de 15.000 asistentes y un impacto económico en la zona, apostando por la sostenibilidad y la conexión entre público y artistas.

Las entradas y bonos para los tres días están ya disponibles en los canales oficiales del festival.