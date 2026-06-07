Nacho Fonseca recibe un homenaje en Gijón

Adrián Barbón felicita al homenajeado - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha resaltado el legado del maestro y compositor Nacho Fonseca, que este domingo ha recibido un homenaje en la 13 edición de la gala Cantar Presta Muncho, un certamen de coros escolares organizado por el Ayuntamiento de Gijón en el Teatro Jovellanos.

"Gracias a él, generaciones de alumnos asturianos se acercaron a la lengua de nuestros abuelos. Yo también canté muchas de estas canciones", ha explicado el presidente.

La gala se ha centrado en esta edición en la figura de Fonseca, que este año recibirá la Medalla de Asturias. Así, los ocho coros escolares que han participado, acompañados por destacadas figuras de la música como Xune Elipe, Silvia Quesada, Marta Elola o Miguel Fernandi han interpretado el repertorio del maestro y compositor poleso.

"Quería estar aquí por los niños y niñas", ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico, "porque sois la semilla que va a hacer fructificar la lengua de nuestros antepasados. Pero también por una cuestión de justicia: agradecer su labor a Nacho Fonseca".

Barbón, que con su presencia en el Jovellanos ha hecho un alto en su agenda, marcada por la visita del Papa León XIV a España, ha aprovechado también para reivindicar valores como el amor y el respeto, y para expresar el "orgullo de formar parte de algo muy grande que se llama Asturias".