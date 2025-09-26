Narcopiso desmantelado en Langreo: Detenidas madre e hija por venta de cocaína

Madre e hija fueron detenidas con cocaína, hachís y dinero en efectivo

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un narcopiso en Langreo, esta vez en el barrio de Pando (La Felguera), donde han sido detenidas dos mujeres, madre e hija, acusadas de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. La investigación se inició a finales de agosto, tras las quejas vecinales por la presencia de consumidores de droga en un parque infantil y la aparición de restos de consumo en la zona.

Ante la alarma social, la Comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio activó un dispositivo de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial que permitió confirmar la existencia de un punto de venta de cocaína en una vivienda de Otero-Pando. El operativo culminó el 24 de septiembre con la entrada y registro en la vivienda. En el interior se intervinieron 22 papelinas de cocaína preparadas para la venta, dos bolsas con 20 gramos de la misma sustancia, una tableta de hachís de 80 gramos, 670 euros en efectivo y material tecnológico para vigilar la entrada al inmueble.

Además, se descubrió una tienda de campaña habilitada como fumadero, utilizada por los compradores para consumir droga en el interior de la finca. Las detenidas, además de enfrentarse a cargos por tráfico de drogas, serán procesadas por defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda estaba conectada ilegalmente a la red. Con esta operación, la Policía Nacional ha desactivado, en apenas mes y medio, dos puntos de venta de estupefacientes en Langreo.