La NASA, la IA y los retos de NVIDIA aterrizan en Asturias en un gran congreso científico internacional

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OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Gijón acogerá del 8 al 10 de julio la trigésimo tercera edición del 'Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación' (SAAEI'26). El encuentro, organizado por el Grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación (SEA) de la Universidad de Oviedo, prevé reunir a investigadores, profesionales y empresas para abordar los retos tecnológicos en electrónica de potencia, automática, inteligencia artificial (IA), instrumentación y digitalización industrial.

Según ha informado la Universidad de Oviedo en una nota de prensa, las tres jornadas de este congreso científico se han planteado como un "punto de encuentro estratégico" entre la universidad, los centros tecnológicos y el sector empresarial. El programa incluye sesiones técnicas, la presentación de trabajos científicos y una jornada de puertas abiertas con acceso gratuito durante el jueves.

Se han programado tres sesiones plenarias protagonizadas por especialistas de firmas internacionales como NVIDIA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la IEEE Instrumentation and Measurement Society.

La primera sesión del miércoles correrá a cargo del Senior Manager of Hardware Engineering en NVIDIA, Miguel Rodríguez, quien analizará las necesidades y retos energéticos generados por los centros de datos y las grandes unidades de procesamiento gráfico (GPU) utilizadas en la computación para inteligencia artificial. El jueves, el responsable de la División de Sistemas de Potencia de la ESA, Arturo Fernández, expondrá las claves del sistema de potencia del programa Artemis de la NASA. Su intervención abordará los desafíos de fiabilidad y seguridad para diseñar sistemas energéticos capaces de operar en misiones tripuladas de larga duración y entornos espaciales extremos.

El programa del viernes cerrará con el investigador de la University of Catania y miembro de la IEEE, Carlo Trigona, quien explorará el desarrollo de sensores inteligentes y tecnologías sostenibles bioinspiradas en los sistemas naturales bajo el concepto de soluciones 'más que verdes'.

El Congreso dedicará un espacio específico al emprendimiento el jueves mediante una mesa redonda sobre la creación de empresas derivadas ('spinoffs') universitarias en el sector tecnológico. Este debate contará con la participación de la directora general de Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Gijón, Patricia García Zapico, y representantes de firmas tecnológicas como DropSens, Enfasys Ingeniería, EMXYS y Power Smart Control.