Natalia González deja el Ayuntamiento con el compromiso de seguir defendiendo los servicios públicos

Despedia a la concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón Natalia González Peláez, en el Pleno Municipal gijonés, tras presentar su renuncia al cargo. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón Natalia González Peláez se ha despedido este miércoles del Pleno Municipal, donde se ha dado cuenta de su renuncia al cargo de edil, con un agradecimiento que ha hecho extensible a la Corporación presente y a la actual, en especial a sus compañeros de partido y, más aún, a su familia por todo el apoyo mostrado que la permitió estar donde está.

González, de la que todos han alabado su talante y su gestión al frente de los Servicios Sociales como concejala durante la pandemia de la COVID-19, ha justificado que ante la imposibilidad de ejercer al 100 por ciento su cargo como edil de la oposición, cree que debe ser otro compañero quien lo haga en su lugar.

Ella, por su parte, ha señalado que va a devolver ese apoyo de su familia que la permitió estar desarrollando su labor en el Ayuntamiento. Ha reconocido, también, que no ha podido descansar en estos dos mandatos y ha recordado cómo, con el inicio de la pandemia, todo lo que querían hacer quedó relegado.

Ha agradecido, en este punto, que todo el Equipo de Gobierno de entonces nunca dijo "no" a sus propuestas, que contaron, asimismo, con el respaldo del resto de la Corporación. De igual manera, ha tenido palabras de gratitud para el personal municipal y para todas las entidades del Tercer Sector.

Por su parte, ha señalado que va a seguir defendiendo los valores socialistas y los servicios públicos, al tiempo que ha deseado lo mejor a su grupo municipal.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, por su lado, ha resaltado el tono "sosegado" de González Peláez que, según la regidora, no le restó ni un ápice a toda la fuerza con la que defendía su postura y creencias.

También desde IU se ha resaltado su "larga" trayectoria trabajando por y para los gijoneses y, en especial, la gestión de la pandemia. Sobre esto último, ha incidido en que las horas que echó en ello "salvaron vidas".

Muchos más concejales han coincidido en poner en valor el tono amable en el que se ha dirigido la edil socialista a ellos y el apoyo mostrado en los momentos difíciles.