Nerea Monroy dará explicaciones sobre el piso de La Florida en el próximo pleno de la JGPA

La consejera de Derechos sociales y Bienestar, Nerea Monroy. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Derechos Sociales de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Nerea Monroy, tendrá que hacer frente en el pleno de la Junta General de la próxima semana a preguntas e interpelaciones de los grupos de la oposición relativos a la instalación de un centro de menores tutelados en el barrio ovetense de La Florida, que finalmente fue descartado.

Así lo han confirmado los representantes de los grupos parlamentarios tras la reunión de la Junta de Portavoces. La instalación del recurso de menores en ese emplazamiento había sido objeto de protestas vecinales. La semana pasada trascendía que Marta del Arco, que llevaba un tiempo de baja, dimitía del cargo. Fue nombrada Nerea Monroy, que en su primer día al frente de la Consejería anunció que el Principado descartaba La Florida y se buscaban nuevos emplazamientos. Posteriormente, el Gobierno asturiano envió el expediente del traslado a Fiscalía al detectar la posible relación entre la propiedad del inmueble donde iban a vivir los menores y un alto cargo del Ejecutivo. También se anunció una investigación interna.

Los grupos de la oposición pedirán explicaciones y detalles de lo ocurrido a Monroy en el pleno. El portavoz adjunto del PP, Luis Venta, ha dicho que exigirán la máxima transparencia. "Creo que lo que tiene que hacer es explicar qué ha pasado para, primero, decir que este era lo mejor que podía ofertar para alojar a menores y, de repente, informes técnicos y jurídicos deciden que no", subrayó.

Venta advirtió ha dicho que los socialistas son especialistas en "cargar las responsabilidades en empleados públicos, en buscar chivos expiatorios y, generalmente, lo hacen cuando éstos no les bailan el agua".

La portavoz de Vox, Carolina López, ha dicho que el Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón no puede presumir de transparencia porque su grupo pidió el expediente de La Florida en agosto y no se lo remitieron.

La parlamentaria ha censurado además que el Gobierno autonómico no quiera revelar las ubicaciones alternativas que maneja para nuevos centros de menas. "Nos parece aberrante que se pretenda ocultar esa información alegando que es un dato privado. Los asturianos tienen derecho a conocer exactamente qué pretende hacer este Gobierno y dónde quiere instalar esos centros", ha afirmado.

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha defendido también la necesidad de que Monroy dé explicaciones. "Esperemos que lo que haya detrás no sea que se haya buscado una cabeza de turco", ha comentado.

Por su parte, el portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, ha dicho que la remisión del expediente a Fiscalía es preocupante. No obstante ha celebrado que la decisión de que no se produzca el traslado a La Florida sea por esa razón y no por las manifestaciones de "grupos ultraderechistas" en contra del centro.