Nerea Monroy promete trabajar sin descanso para fortalecer el estado de bienestar

Nerea Monroy - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La que venía siendo responsable del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), Nerea Monroy, ha tomado posesión este lunes de su cargo como nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano.

En declaraciones a los periodistas tras el acto, Monroy ha dicho que asume su puesto con el compromiso de "trabajar incesantemente en fortalecer el estado de bienestar". Ha subrayado además su determinación para escuchar, dialogar y colaborar con profesionales, ayuntamientos y entidades del tercer sector.

Monroy ha destacado que los derechos sociales constituyen "el pilar fundamental del estado de bienestar" y ha precisado que su objetivo principal es "defender el estado de bienestar, fortalecer el estado de bienestar y, sobre todo, hacer que funcione bien", en línea con los objetivos marcados por el Gobierno.

La nueva consejera ha incidido en su visión sobre la calidad democrática, afirmando que "la calidad de una democracia no solo se mide por cómo crea riqueza, sino por cómo acompaña, por cómo cuida y cómo protege a las personas", un compromiso que ha dicho que ha mantenido durante su anterior responsabilidad en Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) y que ahora trasladará a toda la consejería.

Respecto a los retos que afronta en su nuevo puesto, Monroy ha reconocido que se trata de "una responsabilidad muy grande", aunque ha manifestado que la asume "con muchísima ilusión" y que está "para afrontarlos y para solucionarlos".

Por otra parte, la consejera ha hecho referencia al plan Agiliza del Gobierno, señalando que "funciona y vamos a seguir trabajando con ese objetivo que es un compromiso de este gobierno", mientras que ha avanzado que ya está trabajando en su propia sustitución.

Preguntada sobre si ya ha decidido qué persona va a estar ahora al frente del ERA, Monroy ha respondido que aún no lo ha decidido. "Estoy trabajando en ello", ha señalado.

Nerea Monroy (Gijón, 1983) cuenta con una larga trayectoria sindical. En 2002 se incorporó a la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT como agente sindical y en 2006 fue elegida secretaria de MCA-UTG Asturias como responsable del sector de la madera. En 2009, pasó a desempeñar la responsabilidad en el sector de la construcción y, a su vez, formó parte de la Junta Rectora de la Fundación Laboral de la Construcción.

De 2013 a 2016 fue vicesecretaria de Política Sectorial, Negociación Colectiva y Salud Laboral de MCA-UGT Asturias y en ese último año ocupó la vicesecretaria general de Recursos y Empleo del sindicato. En 2022 pasó a ser la vicesecretaria general de Política Institucional y Recursos de UGT Asturias.

Fue la semana pasada cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció que la anterior consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, había presentado su dimisión por motivos de salud. Del Arco ha estado presente este lunes en la toma de posesión de Monroy.