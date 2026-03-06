Nieve en Asturias: Puerto de Pajares cerrado a camiones articulados y cadenas en otros 10 altos

Archivo - Imagen de archivo del puerto de Pajares - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Pajares, en la N-630, está cerrado para vehículos articulados por la nieve caída en las últimas horas, mientras que es necesario el uso de cadenas en otros diez altos de montaña de la red secundaria asturiana. La AP-66, la autopista del Huerna, está en nivel verde de circulación por la nieve, con la recomendación de no superar los 100 kilómetros por hora.

Según información del 112 de Asturias consultada por Europa Press, los puertos por los que son necesarias las cadenas para circular son el puerto del Palo y el Alto de Bustantigo (Allande); el puerto de San Isidro (Aller); el puerto de Leitariegos y del Connio (Cangas del Narcea); el puerto de tarna (Caso); el de Valdeprado (Degaña); el puerto de Somiedo y San Lorenzo (Somiedo); y el puerto de Ventana (Teverga). Además, se encuentra cerrado el Alto de la Farrapona, en Somiedo.

En cuanto a las carreteras, es obligatorio emplear cadenas en cuatro, ubicadas en Aller, Cangas del Narcea, Mieres y Tineo. Por otro lado, continúa cerrado el Corredor del Narcea (AS-15) por razones de seguridad, dado el riesgo de que se produzca un nuevo desprendimiento en la zona.