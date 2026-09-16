Nieve y Montaña advierte de que solo 20 de los 73 cañones de Valgrande-Pajares están operativos y exigen inversiones

Estación de Pajares. - ASOCIACIÓN NIEVE Y MONTAÑA DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha advertido este miércoles del "abandono" y la falta de inversión en el sistema de producción de nieve artificial de la estación de Valgrande-Pajares, del que, según una auditoría encargada por el Principado, solo estarían operativos 20 de los 73 cañones instalados.

La entidad, integrada por concesionarios, empresarios y clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, además de las asociaciones vecinales de El Brañillín y La Raya y la Asociación de Turismo de la Montaña Central, Asturcentral, reclama actuaciones antes de la temporada 2026/2027 y que el proyecto de Presupuestos Generales del Principado para 2027 incluya la renovación integral de la instalación.

Según sostiene el colectivo, el informe recibido el pasado mes de marzo cifra en 1,4 millones de euros la inversión necesaria para actualizar y modernizar de forma completa el sistema de nieve artificial, instalado en el año 2000.

La auditoría, según ha trasladado la asociación, apunta como actuaciones prioritarias la renovación de la balsa de agua, presupuestada en 334.000 euros, así como diferentes intervenciones en el sistema de bombeo, en los cañones, las plataformas de gestión, la red de comunicaciones y las estaciones meteorológicas.

El sistema de Valgrande-Pajares está compuesto por 73 cañones de dos fabricantes: 18 de Technoalpin y 55 de Snowstar/MND. De acuerdo con los datos aportados por Nieve y Montaña, únicamente funcionan 20 equipos, el 80 por ciento de los cañones Technoalpin y el 13 por ciento de los Snowstar/MND.

La asociación ha señalado que la coexistencia de dos plataformas de control --GSS Snowstar y Atass Technoalpin-- ha dificultado históricamente el funcionamiento integrado del sistema. A su juicio, la falta de actuaciones para resolver esta situación se suma a la antigüedad de los equipos y a deficiencias en la gestión, el mantenimiento y las comunicaciones.

DETERIORO DE LA BALSA DE AGUA

Entre los problemas detectados, el colectivo ha destacado el deterioro de la balsa de agua, que presentaría pérdidas debido al desgaste de la lámina de impermeabilización y de su base de protección. La entidad ha criticado que la reparación realizada durante 2025 no resolvió el problema y ha reclamado una intervención integral, que el estudio cuantificaría en 334.000 euros.

Asimismo, ha advertido de que una de las dos bombas 'booster' encargadas de mantener la presión de la red entre El Brañillín y Cuitu Negru se encuentra averiada desde marzo de 2025. Esta circunstancia, siempre según el comunicado, mantiene sin servicio de nieve artificial a la zona de Cuitu Negru desde hace alrededor de un año y medio.

El informe también recoge la necesidad de efectuar ensayos para determinar las intervenciones necesarias en las bombas, integrar los sistemas de gestión de MND y Technoalpin, renovar o actualizar parte de los cañones y mejorar la red de comunicaciones y las estaciones meteorológicas.

En este sentido, Nieve y Montaña ha indicado que, de las nueve estaciones meteorológicas existentes, solo dos parecen comunicarse con el sistema. La asociación sostiene que esta falta de conexión dificulta determinar el estado operativo de distintos equipos.

El colectivo ha añadido que la auditoría plantea actualizar los 22 cañones de pértiga Pegasus/Taurus 1.6 al modelo Taurus 2.0, con mejoras tanto de software como de hardware, así como acometer reparaciones y actualizaciones en los cañones Technoalpin de baja presión.

También ha reclamado inversiones en variadores de frecuencia y en mecanismos de compensación de energía reactiva para mejorar la eficiencia energética de la instalación. Además, ha asegurado que el informe detecta la ausencia de documentos básicos como un plan de operación, un plan de mantenimiento preventivo, otro de mantenimiento correctivo y un inventario de repuestos críticos.

La asociación ha criticado que, pese a que la auditoría fue presentada a la Consejería el pasado marzo, no se hayan programado inversiones para revertir el deterioro del sistema. Asimismo, ha instado al Ejecutivo autonómico a aprovechar posibles líneas de ayuda vinculadas a la eficiencia energética para modernizar la instalación.

Por último, Nieve y Montaña de Asturias ha pedido a la consejería competente que dote en las cuentas autonómicas de 2027 los recursos necesarios para actualizar el sistema de fabricación de nieve y ha alertado de la preocupación existente entre los usuarios ante el "normal desarrollo" de la próxima temporada de invierno.