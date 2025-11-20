La nieve obliga al uso de cadenas en seis puertos de la red autonómica, mientras el Huerna está en nivel verde

La nieve caída en las últimas horas obliga a utilizar cadenas para circular por seis puertos de montaña de la red autonómica asturiana este jueves, mientras el Huerna (AP-66) está en nivel verde.

Según información del 112 de Asturias consultada por Europa Press, los puertos afectados son San Isidro (AS-112, Aller), Leitariegos (AS-213, Cangas del Narcea), Tarna (AS-117, Caso), Somiedo (AS-227, Somiedo), San Lorenzo (AS-265, Somiedo) y Ventana (AS-228, Teverga).

En cuanto a las carreteras, es obligatorio también el uso de cadenas en el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla (LN-8, Lena).

