"No debe castigarse a atletas por acciones de sus gobiernos", sostiene el presidente del COI

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se ha mostrado este jueves contrario a sancionar o expulsar de las competiciones a deportistas rusos por el mero hecho de serlo. "No debe castigarse a los atletas por las acciones de sus gobiernos si no están apoyando activamente a sus gobiernos", ha explicado.

Bach se ha pronunciado en estos términos en Oviedo, a preguntas de los periodistas en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la representante de la responsable de la Fundación Olímpica para los Refugiados y Equipo Olímpico de Refugiados, Jojo Ferris. Será este viernes cuando la Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados reciba el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en la Ceremonia de entrega que se celebrará en el Teatro Campoamor de Oviedo.

En la rueda de prensa le han preguntado a Bach sobre si los deportistas rusos iban a poder participar en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

El presidente del COI ha dicho que si se han tomado medidas para que los deportistas de Rusia y Bielorrusia no puedan participar en competiciones internacionales ha sido por la reacción de los distintos gobiernos a la invasión en Ucrania.

"Los gobiernos empezaron a decidir por sí mismos quién podía participar en qué competición y quién no", ha señalado, admitiendo que eso supone una situación "singular" porque no se ha producido en otros conflictos armados que existen en el mundo.

Esa reacción de los distingos gobiernos ha colocado al COI en un "dilema", ha admitido Bach, que ha dicho que precisamente uno de los objetivos de la organización que preside es que todos los atletas del mundo se puedan reunir "incluso cuando sus países están en guerra o tienen un conflicto".

Es más, Bach considera que en esas situaciones tiene aún más sentido, porque se demuestra que el deporte es "pacífico" y el mundo puede ver que los deportistas son capaces de respetar las mismas normas.

Bach ha matizado que sancionar a los atletas no tiene que ver con las sanciones para los auténticos responsables de la guerra. Así, ha dicho que él sí apuesta por determinadas sanciones como eliminar el himno o la bandera de Rusia en las celebraciones. "Esas sanciones tienen que mantenerse, pero nosotros tenemos que seguir de cerca la situación y hacer todos los esfuerzos para proteger a los atletas", ha comentado.

En otro orden de cosas, el presidente ha sido preguntado por el debate relativo a la participación de atletas transexuales y la opinión de quienes sostienen que pueden partir con ventaja.

En este punto, el presidente del COI ha dicho que el planteamiento del organismo que preside es que no haya discriminación alguna en el acceso al deporte. "En el deporte todo el mundo tiene que ser bienvenido", ha indicado.

No obstante, ha explicado que no todos los deportes son iguales y en algunos puede existir diferencias, pero en otros no. Así, se ha remitido a las federaciones internacionales de cada especialidad y a los informes que hagan en base a las consideraciones de expertos, para elaborar los correspondientes reglamentos y garantizar "competiciones justas".