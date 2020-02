"No esperábamos que no nos ofreciesen una alternativa", dicen los alcaldes del Valle del Navia tras reunirse con Barbón

Publicado 20/02/2020 21:01:30 CET

Los alcaldes del Valle del Navia se han reunido este jueves en Oviedo con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, para tratar la situación de la carretera AS-12. Tras el encuentro, los ediles han mostrado su malestar por la falta de propuesta para mejorar la infraestructura.

"No esperábamos que no tuviésemos encima de la mesa hoy, en esta reunión que tanto tiempo llevábamos esperando, una alternativa que pudiera cubrir el hecho de que parece ser que el estudio no se puede realizar", ha dicho el alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, al salir del encuentro, en unas declaraciones emitidas por TPA recogidas por Europa Press.

Anteriores mandatarios del Gobierno socialista habían anunciado una solución para arreglar la carretera, incluso habían planteado una vía rápida de 180 millones. Sin embargo, el actual Ejecutivo, del mismo signo político, lo ve inviable y los alcaldes no lo entienden.

"No salimos contentos de esta reunión, lo único positivo entre comillas es que Barbón se ha comprometido a que antes del mes de junio va a tener una alternativa que presentarnos", ha añadido Revilla.

En la reunión, además de Barbón y Revilla, participaron los alcaldes de Boal, José Antonio Barrientos, el alcalde de Illano, Wenceslao González, el alcalde de Pesoz, José Valledor; la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y el vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño.

Por su parte, la consejera de Hacienda del Gobierno asturiano ha declarado que juridicamente no se puede llevar a cabo el proyecto elaborado por el anterior Gobierno regional. Argumenta que, de llevarse a cabo, el presupuesto fijado computaría como deuda y eso incumpliría las reglas de estabilidad.