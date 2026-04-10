El 'no show' en Asturias: Consumidores se oponen a exigir pago o datos para reservas

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OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias ha rechazado este viernes la posibilidad de que los restaurantes y sidrerías asturianas empiecen a cobrar por adelantado o exigir la entrega de datos bancarios para reservar una mesa.

En una nota de prensa, la organización de consumidores ha criticado esta medida que la patronal hostelera Otea está bajarando como respuesta al fenómeno del 'no show', por el cual personas que reservan una mesa no aparecen o cancelan con muy poca antelación.

Según Otea, el 49% de los restaurantes asturianos sufrieron alguna reserva fantasma durante la Semana Santa. Sin embargo, la Unión de Consumidores explica que según cifras publicadas por plataformas de reservas como TheFork, la tasa de 'no show' en España cayó tres décimas el año pasado, situándose en un "anecdótico" 3,3% en 2025.

Para la Unión de Consumidores de Asturias, estos datos "no justifican medidas que puedan disuadir a turistas y asturianos de disfrutar de la oferta gastronómica, uno de los principales atractivos de la región". "Si queremos promocionar Asturias como destino gastronómico, debemos facilitar la experiencia, no convertirla en un proceso lleno de condiciones, fianzas y advertencias", señala la organización.

Consumidores Asturias recuerda que "no se puede elaborar un sistema de penalizaciones generalizadas para toda la ciudadanía por el comportamiento incívico de una minoría muy reducida". En su lugar, la entidad recomienda que la solución pase por "fomentar el civismo" y no por "imponer condiciones que pueden resultar abusivas o desproporcionadas".

La organización recuerda que, desde un punto de vista jurídico, sólo es legal cobrar una penalización si el establecimiento ha informado de forma clara y previa, y el consumidor ha aceptado expresamente esa condición.