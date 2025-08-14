"No van a tener más beneficios", afirma la letrada Sonia Galeano sobre los diez menores migrantes llegados a Gijón

La abogada de Extranjería y de Protección Internacional, Sonia Galiano (dcha), antes de participar en una jornada sobre migración, organizada por UGT, en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

"Habría que mirarse muy bien cómo se habla", traslada al arzobispo de Oviedo por llamar "moritos" a los musulmanes

GIJÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La abogada de Extranjería y de Protección Internacional Sonia Galeano, ha rechazado este jueves en Gijón que se relacione menores migrantes no acompañados con delincuencia y ha defendido que el Estado es el que se tiene que encargar de ellos.

"No van a tener más beneficios", ha asegurado con respecto a otros menores españoles sin padres a su cargo, a lo que ha agregado que también es mentira que el ayuntamiento vaya a recibir dinero por cada menor no acompañado.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una Jornada sobre Migración, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

En este sentido, ha recalcado, ante las críticas del Ayuntamiento gijonés porque no fue informado de los diez menores migrantes trasladados desde Canarias, que el Consistorio, en este caso, "no pinta nada", al igual que pasaría si fuera un niño español que va a Servicios Sociales.

Dicho esto, ha matizado que cuanto mejor fluya la comunicación, es todo mejor seguro, pero ha advertido de que no hay que aprovechar un poco este tema para empezar a echar en contra del Gobierno central.

A mayores, ha incidido en que hay una entidad, Accem, que se va a ocupar de ellos y que va a intentar que se adapten y que puedan conseguir los estudios mínimos para intentar que encuentren un trabajo.

Ha arremetido, en esta misma línea, contra el discurso de la ultraderecha de ir en contra de la inmigración para ganar votos. También ha negado que si alguien está a favor de la inmigración es que está de acuerdo de que se les den ayudas de mucho "de no sé cuánto".

Galeano ha puesto el ejemplo de que se dice que a estos chavales se les va a dar una pensión de 700 euros. "Es mentira", ha sostenido. A este respecto, ha precisado que lo que se hace es mantenerles económicamente, siendo como son menores no acompañados, como cualquier niño español que no tuviera padres que se hagan cargo de ellos.

CRÍTICAS AL ARZOBISPO DE OVIEDO

Preguntada por el post en X del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en el que se refiere como "moritos" a los musulmanes que viven en España, ha recalcado que "no son moritos, en todo caso son musulmanes, como los demás son cristianos". "Habría que mirarse muy bien cómo se habla", ha instado la abogada, al incidir en que es "despectivo" referirse así a ellos.

Sobre todo, según ella, cuando el que está hablando tiene la suficiente autoridad para además calmar a la gente que está en contra de la inmigración. "Seguramente a él no le gustaría que hablen mal de él", ha opinado.

Respecto a los menores migrantes cuando cumplen la mayoría de edad, Galeano ha insistido en que se les intenta dar es un permiso de residencia y de trabajo, porque antes se supone que se les prepara, no se supone, así como prepararles para que sean autónomos. "Exactamente igual que un español que no tiene padres", ha reiterado.

Ha llamado la atención, relacionado con ello, que en Gijón hay un centro de refugiados que ya hace nueve años que está en Nuevos Roces y que hay mucha gente que ni lo sabe. "El Ayuntamiento por ahí ni se le espera".

De este ha indicado que si quiere colaborar, puede hacerlo en muchísimas cosas, pero "no podemos ir en contra para decir que defendemos a los españoles". "Hay muchos españoles que viven de ayudas casi toda la vida", ha remarcado, antes de precisar que habrá que mirar cada caso y ver si lo necesitan.

Sobre el argumento de Vox de que hay que devolver a los menores migrantes a sus padres, ha señalado que el problema es que no existen convenios para poder mandarlos otra vez a su país y luego sus padres tienen que aceptarlos.

Sobre ello, ha apuntado que a veces no se saben ni quiénes son los padres, porque muchos no tienen o los han perdido, sobre todo en caso de conflicto bélico. "Los tenemos que recoger", ha insistido, antes de opinar que si se dejan en la calle y no tienen con qué alimentarse, "lo más probable es que tengan que delinquir".

Por contra, ha remarcado que lo que se quiere es que trabajen y se integren y que aporten a la sociedad como están aportando. "Mucha gente piensa que no aportan, que no cotizan, y cotizan más de lo que nosotros pensamos", ha sostenido. "Ellos nos dan más a nosotros de lo que nosotros les damos a ellos en los servicios", ha afirmado.

Galeano ha aludido al caso del hombre fallecido en uno de los incendios que asolan España y que, pese a que era rumano, que no cuenta como inmigrante de fuera de Europa porque es europeo, "pero al final es que es lo mismo", ha apuntado. También ha señalado que una buena parte de los inmigrantes están trabajando en los campos españoles.

Ha lamentado, también, de que se repitan como un mantra mensajes de que vienen "musculados" del gimnasio de sus países o que vienen con móviles o se les regalan, cuando "no se regala nada", ha aclarado. Ha explicado que la mayoría traen unos móviles para comunicarse con su familia pero en general son de tercera o cuarta generación o están muchos rotos.

Sobre si cree que pueden repetirse casos como el de Torre-Pacheco, ha augurado que sí, "porque esto es cuestión de educación y que la gente sepa". Para ella, se debe difundir que, generalmente, los inmigrantes vienen a aportar.

Por otro lado, ha incidido en que con la nueva ley, que entró en vigor el pasado mayo, hay mayores dificultades para conseguir el asilo. Además, ya no se les tiene en cuenta el tiempo previo vivido en España para justificar un posible arraigo, que era la manera de poder legalizarse. Algo que ha apuntado que está recurrido en el Tribunal Supremo. Ha agregado que muchos han podido trabajar durante ese tiempo, por lo que cree que, en caso de que lo denieguen, se te quite el poder acceder a un permiso de residencia y trabajo de otra manera.

Ha explicado, sobre ello, que solo se concede un 18 por ciento de las solicitudes de asilo, muchas porque no son solicitudes reales de asilo, sino una forma de poder estar aquí un tiempo mientras puede legalizar su situación igual de otra manera. "Hay gente que no le queda más remedio que solicitar asilo porque es la única manera que tiene para llegar", ha apuntado. El otro 80 por ciento que no lo consigue, queda en la ilegalidad.

Ha indicado, asimismo, que en el año 2024 hubo 167.000 solicitudes de asilo más que el año anterior y todavía quedaban doscientos y pico mil solicitudes de asilo de España sin resolver, lo que hace que se esté tardando mucho tiempo en resolverlas.

Eso sí, ha recalcado que la mayoría de la gente no llega en cayuco, sino en avión como turistas y luego se quedan, aguantan dos años irregulares para poder legalizarse.

Ha manifestado, asimismo, que en los casos de asilo, normalmente las solicitudes que suelen llegar son muchas de venezolanos, a los que se las están concediendo por razones humanitarias. "Ni siquiera se ponen a mirar el expediente de si realmente tiene caso de asilo", ha recalcado. Otros vienen de Perú, de Mali y de muchos sitios, sobre todo zonas de conflicto en África y demás.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Extranjería de Asturias, Damián Martínez, ha señalado que hay más expedientes a raíz del nuevo reglamento, a lo que ha apuntado que intentarán tramitarlos "lo más rápido posible". En este sentido, hay unos 600 expedientes más de media el pasado julio con respecto al mismo mes del año pasado.