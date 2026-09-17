La Noche Blanca presenta una programación íntegramente gratuita en museos, centros culturales y galerías

Cartel de La Noche Blanca 2026 (Gijón). - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE GIJÓN (FMC)

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas de Gijón, Montserrat López Moro, y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, han presentado este jueves una nueva edición de la Noche Blanca, que se extenderá desde las 19.00 horas hasta pasada la medianoche del próximo 2 de octubre.

La programación, íntegramente gratuita, reúne artes plásticas y visuales, artes escénicas, música, cine, diseño y moda, literatura y pensamiento crítico, según una nota de la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

Asimismo, el programa se desarrollará en un total de diez galerías de arte, junto a museos municipales, centros culturales y otras instituciones de la ciudad, en donde se ofertarán exposiciones, conciertos, talleres, danza, teatro, cine, performances y encuentros con artistas.

DIEZ GALERÍAS DE ARTE

En concreto, participan en esta edición las galerías ATM, Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte, Bea Villamarín, Espacio Líquido, La Galería Escondida, La Salita, Galería Félix, Galería Llamazares, Ora Labora Studio y Sala Sola.

Entre sus propuestas, figuran la visita guiada y la presentación del libro del proyecto 'Un largo sueño químico', de Gabriel Alonso, en ATM; la exposición 'Luz Habitada', con una selección de fotografías de Graciela Iturbide, en Espacio Líquido; 'Pinturas de invierno', la muestra de Hugo Fontela en la Galería Llamazares; la inauguración de 'El Gran Palacio', de Daniela Amelotti Sibilia, ganadora del 15.º Premio LaSalita; y la colectiva La gráfica contemporánea desde Asturias en Ora Labora Studio.

Asimismo, la moda y las artes vivas tendrán un papel destacado con el desfile de alta costura de Virginia Abzueta, y la acción El tiempo detenido de los talentos de RAÍCES 2026 en Aurora Vigil-Escalera.

También se podrá ver la acción performativa Tête à Tête, de Benjamín Tous y Mabel Lavandera, en Galería Félix; la intervención La Reunión, de la ceramista Cova del Campo, en Sala Sola; o la Subasta emocional: una historia, una obra de Julio Alonso Yáñez en La Galería Escondida.

Se suman talleres para todos los públicos, como los de kintsugi y cosmética natural de Bea Villamarín, el taller infantil de moda de Aurora Vigil-Escalera o la estampación en directo de Ora Labora Studio.

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

La programación se completa con la actividad de los museos municipales y otros espacios culturales de la ciudad: el Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés, el Museo Casa Natal de Jovellanos, el Museo del Ferrocarril de Asturias, el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar, el Museo Evaristo Valle, la Antigua Escuela de Comercio, el Centro de Cultura Antiguo Instituto, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, la capilla del Palacio de Revillagigedo y el Conseyu de Mocedá de Xixón.

Por otro lado, el paseo de Begoña acogerá, a las 20.00 horas, el concierto de MaiteQuiero, que presentará 'Un ángel y yo'. La capilla del Palacio de Revillagigedo, asimismo, ha programado la acción performativa 'Concierto para hablar con los árboles', de LluPA ACTS, y a medianoche el concierto de El Nido.

El Museo Casa Natal de Jovellanos, por su lado, recibirá la pieza de danza Corpus-Capítulo 2, de Dana Raz Dance Projects; el Museo del Ferrocarril, al Quinteto Son Caliente; las Termas Romanas, la sesión de electrónica experimental de Santa Onda; y el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar, el teatro de objetos Piedra a piedra, de Tian Gombau, para público infantil y familiar.

El Centro de Cultura Antiguo Instituto, en su caso, ha propuesto un encuentro con el artista Román Corbato en torno a la videoinstalación Intentos; la Antigua Escuela de Comercio proyectará el documental Ramón y Cajal: dibujos en la retina y la fase final del concurso de cortos 'Rodando en donde puedas', del Conseyu de Mocedá de Xixón; y el Museo Evaristo Valle celebrará una jornada de puertas abiertas y una proyección del Memorial María Luisa en sus jardines históricos.

LABoral Centro de Arte inaugurará, también, las exposiciones 'Interdependencias', comisariada por Semíramis González, y 'Cambiantes', de Analivia Cordeiro, junto a la visita a Iconoclast, de Daniel Canogar, y la performance de Meraki Cía, From body to code/Revisited.

SERVICIO GRATUITO DE BUS E INSCRIPCIONES

La organización, por su parte, ha puesto a disposición del público un servicio gratuito de autobús para facilitar el acceso a los espacios situados fuera del centro urbano.

El recorrido saldrá, a las 18.30 horas, desde la Galería LaSalita (avenida Manuel Llaneza, 44) y permitirá visitar LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, el Museo Evaristo Valle y la Galería ATM, con regreso al punto de origen a las 22.30 horas. Las plazas son limitadas y requieren reserva previa a través de la Agenda de la web cultura.gijon.es hasta el miércoles 30 de septiembre a las 23.59 horas.

Todas las actividades de La Noche Blanca 2026 son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo, salvo aquellas que indiquen inscripción previa o plazas limitadas, en cuyo caso deberá seguirse la forma de inscripción señalada para cada propuesta.