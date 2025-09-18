"Normalidad" en el primer día de huelga de TUA en Oviedo, según el Ayuntamiento

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado, ha destacado la "normalidad" en la primera jornada de huelga en el el autobús urbano de Oviedo, operado por la empresa TUA.

En unas declaraciones a los medios durante la celebración del 'Día de Seguridad Ciudadana en San Mateo', Prado ha asegurado que la jornada, para la que se han establecido unos servicios mínimos del 40%, está discurriendo "perfectamente". Los servicios mínimos, ha dicho, están funcionando y no ha habido ninguna incidencia.

Respecto a la seguridad en las fiestas de San Mateo el edil ha destacado el "civismo" de ovetenses y visitantes, así como el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. "Está transcurriendo todo con total normalidad y esperemos que siga así hasta el final de las fiestas", ha señalado.