Nueva convocatoria de 4.000 bonos de turismo rural del Principado de Asturias, con 300.000 euros de dotación

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha avanzado este lunes que van a lanzar una nueva convocatoria de bonos de turismo rural, dada la buena acogida de la actual.

En este sentido, ha apuntado que se pondrán en marcha 4.000 bonos de turismo rural con una nueva línea y una partida de 300.000 euros, para seguir trabajando de cara a que continúen mejorando los datos del turismo rural que, según ella, generan empleo y riqueza, especialmente en los pueblos.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la celebración del Día de Turismo en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que se ha hecho un reconocimiento, por parte de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), a dos pioneros del turismo rural, como son Kaly, Tato, Calo y Ton.

Llamedo ha explicado que, de los 9.300 bonos a disposición de los viajeros para que pudieran disfrutar de dos días de estancia en los alojamientos de turismo rural de Asturias, pagando la mitad, quedan apenas 200.

Ha apuntado, con respecto a la convocatoria anterior, que desde el Gobierno de Asturias consideran que esta es una iniciativa "positiva" y que ha sido valorada por el sector.

Por este motivo, para los últimos meses del año quieren reforzarla y seguir acompañando al sector, para seguir teniendo esos buenos datos.

Llamedo ha confiado en que iniciativas como está permitan seguir generando riqueza y contribuyendo también a ese reto que tiene Asturias, que es trabajar día a día por nuestros pueblos y para dar soluciones al reto demográfico.

Eso sí, ha matizado que no solo estos bonos han servido a relanzar el turismo rural, sino que se ha trabajado en una mesa con el sector, al objeto de pararse a repensar en cómo potenciarlo.

Ligado a ello, ha recalcado que desde el Gobierno de Asturias están apoyando iniciativas "de manera continua", como la pasada semana la puesta en marcha de una iniciativa para autónomos en aquellos concejos en riesgo de despoblamiento, muchos de ellos vinculados al turismo rural.

También ha indicado que se ha apostado por las infraestructuras, con nuevos recursos que vienen a mejorar esa oferta de Asturias. "Sin ninguna duda todo ello contribuye a tener esos datos", ha asegurado.

Sí que ha reconocido que, desde que se puso en marcha la iniciativa de los bonos turísticos, Asturias está creciendo, y de un aumento de en torno a un 15 o un 16 por ciento, en junio pasado se alcanzó el 20 por ciento.

Es por ello, que ha destacado que ha sido una medida "clave", fundamental para desestacionalizar el turismo rural. De la convocatoria lanzada, ha apuntado que se están acabando los bonos.

Con respecto a los homenajeados en este día, ha querido reconocer su trayectoria y cómo estas personas dieron los primeros pasos del turismo rural. "Supieron creer en Asturias y apostar por esas oportunidades que tiene nuestra tierra", ha puesto en valor.

Unido a ello, ha hecho balance de los seis primeros meses del turismo en Asturias, que registra un incremento de casi un seis por ciento, tanto en lo que se refiere a las pernoctaciones como al número de turistas.

En este sentido, ha señalado que es un millón de turistas y algo más de 2.100.000 de pernoctaciones, lo que, a su juicio, demuestra que siguen avanzando en objetivos fundamentales como es la desestacionalización. También ha destacado que se incrementa el número de turistas internacionales y que hay datos "muy positivos" en el turismo rural.

Con respecto a esto último, ha señalado que, en el pasado mes de junio, Asturias volvió a crecer en torno a un 20 por ciento en turismo rural.

Esto, según Llamedo, demuestra el liderazgo que tiene Asturias en las comunidades de la España Verde, siendo la comunidad, durante los seis primeros meses del año, que crecía tanto en turistas como en visitantes.

Para la vicepresidenta regional, este dato de turismo rural responde, asimismo, a un trabajo continuado "mano a mano" con el sector.