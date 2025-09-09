La nueva estrategia de movilidad en Asturias integrará seguridad vial, transporte sostenible e innovación tecnológica

María Calvo, presidenta de FADE; Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias; José Manuel Zapico, secretario general de CCOO Asturias; y Francisco Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias. - PRINCIPADO

El Gobierno de Asturias ha iniciado la redacción de la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036, un documento que marcará la planificación de la red autonómica de carreteras durante la próxima década. Para ello, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha mantenido este martes un encuentro con empresarios y representantes sindicales.

En concreto, se ha reunido con la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, y los secretarios generales de UGT, Javier Fernández Lanero, y de CCOO, José Manuel Zapico, con el objetivo de analizar la hoja de ruta de este proceso.

"El Principado afronta esta tarea con una voluntad de diálogo y participación social que garantice la transparencia y la colaboración dentro de una gobernanza participada con sindicatos, empresariado y ciudadanía para diseñar unas infraestructuras modernas, seguras, sostenibles y equitativas, que refuercen la cohesión territorial y la competitividad de Asturias", ha explicado el titular de Movilidad.

Calvo ha establecido como marcos de referencia ineludibles para la elaboración de la estrategia los acuerdos de la concertación social, así como el documento de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita. Además, la hoja de ruta integrará a ayuntamientos, agentes sociales, colegios profesionales y asociaciones ciudadanas para su seguimiento y evaluación.

El consejero ha explicado que la nueva estrategia dará continuidad al actual Plan de Infraestructuras del Principado (PIMA) 2015-2025 y se construirá sobre siete ejes principales:

Modernizar y conservar la red existente; reforzar la seguridad vial; mejorar la accesibilidad en el medio rural y luchar contra la despoblación; fomentar una movilidad sostenible e inclusiva; impulsar el transporte intermodal, conectando carretera, ferrocarril, puertos y aeropuerto; avanzar en digitalización e innovación tecnológica; y aumentar la resiliencia frente a riesgos climáticos y fenómenos meteorológicos extremos.

El nuevo marco estará en sintonía con los compromisos del Gobierno de España y de la Unión Europea en materia de movilidad segura, sostenible y digital. Para ello, tomará como referencia la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente, el Pacto Verde Europeo y la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), en la que Asturias ocupa una posición clave como nodo logístico atlántico.