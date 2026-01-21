Nueva Ordenanza de Movilidad en Oviedo: Así afecta a patinetes eléctricos

Archivo - Patinete eléctrico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado una actualización integral de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico, sustituyendo la normativa que estaba vigente desde 2007, con el objetivo de adaptarse a los nuevos retos de la movilidad urbana y regular de forma específica el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos. Según ha informado el consistorio, en la nueva norma se obliga a todos los usuarios a usar casco. Además, los patinetes serán retirados al depósito municipal si están estacionados obstaculizando el tránsito peatonal, accesos a edificios, fachadas o anclajes al mobiliario urbano

Esta actualización se enmarca en el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2026-2035 y, según señalan desde el Ayuntamiento, responde al crecimiento notable de estos dispositivos en la ciudad, así como a la necesidad de garantizar una convivencia segura en el espacio público.

La nueva ordenanza prioriza la protección del peatón y de los colectivos con movilidad reducida como eje central de la regulación, estableciendo un marco claro que compatibiliza el desarrollo de la micromovilidad con la seguridad vial y la habitabilidad urbana.

La normativa define a los VMP como vehículos de una sola plaza, con una velocidad máxima de diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora, y fija una edad mínima de 16 años para su conducción. El uso del casco y de los elementos reflectantes homologados será obligatorio para todos los usuarios.

Los VMP deberán circular preferentemente por la red ciclista segregada o por ciclocarriles señalizados en vías limitadas a 30 kilómetros por hora.

En calles peatonales de uso compartido y vías de coexistencia (Zonas 10 y 20), se contempla la posibilidad de circulación en sentido contrario bajo señalización específica y con prioridad absoluta del peatón.

En zonas de uso compartido, la velocidad máxima será de 10 km/h, manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros en adelantamientos y evitando cualquier maniobra negligente o temeraria.

LOS SEGUROS, PENDIENTES DE LA NORMATIVA ESTATAL

Desde el Ayuntamiento de Oviedo destacan que está pendiente de regular por la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior la obligación de que estos vehículos de movilidad personal tengan un seguro para poder circular.

Este es un aspecto ya contemplado por la Ordenanza de Movilidad y Tráfico de Oviedo, que de esta manera se alineará con la normativa estatal próxima a ser aprobada.

Para circular por Oviedo, los VMP deberán disponer de un Certificado de Circulación que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Los patinetes comercializados a partir del 22 de enero de 2024 deberán contar con este certificado de forma obligatoria, mientras que los adquiridos con anterioridad tendrán de plazo hasta el 22 de enero de 2027 para regularizar su situación.

Asimismo, queda prohibida la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol o drogas, estableciéndose para los menores de edad una tasa de alcohol de 0,0 mg/l. (Los menores de edad pueden utilizar bicicletas y VMP, pero no vehículos a motor).

La ordenanza prohíbe el estacionamiento de VMP en lugares que obstaculicen el tránsito peatonal, accesos a edificios, fachadas o anclajes al mobiliario urbano. El Ayuntamiento podrá retirar al depósito municipal los vehículos que incumplan estas normas.

De forma paralela, se contempla una mejora de la infraestructura, con la instalación de 293 nuevos puntos de anclaje para bicicletas y VMP, la creación de aparcamientos seguros y cerrados en nodos estratégicos como estaciones, el HUCA o los campus universitarios, y el desarrollo de una red ciclista continua y conectada.

Las empresas que utilicen VMP para actividades económicas deberán contar con autorización municipal previa, seguro de responsabilidad civil obligatorio y equipamiento reflectante homologado para sus conductores.

La supervisión del uso de estos vehículos se integrará en el Centro Inteligente de la Movilidad (CIM), que permitirá una gestión basada en datos en tiempo real.

"Nuestra prioridad absoluta es garantizar una convivencia armoniosa y segura en el espacio público, protegiendo especialmente al peatón. Con esta actualización normativa, los patinetes eléctricos dejan de ser un elemento de incertidumbre para convertirse en un aliado ordenado de la sostenibilidad urbana, apoyado por una infraestructura robusta y segura", ha señalado José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana.